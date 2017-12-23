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Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu

Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Hafta sonu tatili için Uludağ'ı tercih eden tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kar kalınlığının 63 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.

Uludağda kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu
Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu - Foto Galeri

23 Aralık 2017 15:30
Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu - Tıkla İzle

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Hata sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler ve günübirlikçiler sabahın erken saatlerine yollara düştü. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, dağ yolunda kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Araçlarının içerisinde beklemekten sıkılan bazı tatilciler dışarıya çıkıp kar topu oynarken bazıları da araçlarını yol kenarına çekip mangal keyfi yaptı.

Yolda kalıp zincir takmaya uğraşan sürücüler, kendilerinin düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istediklerini belirtirken kar yağışıyla birlikte işleri açılan zincirciler ise bir takım zinciri 80 liraya sattıklarını takma işlemi ile birlikte bir zincirden 110 lira kazandıklarını söyledi. 

Öte yandan jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. 

Burak Türker
 

Etiketler: kar, Uludağ

 

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