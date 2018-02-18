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Uludağ'da kayabilmek için akşam olmasını bekliyorlar

Kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, pistlerde kızaklarıyla kayabilmek için akşam olmasını bekliyor.

Uludağda kayabilmek için akşam olmasını bekliyorlar

18 Şubat 2018 12:28
Uludağ'da kayabilmek için akşam olmasını bekliyorlar - Tıkla İzle

Gündüz yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluktan dolayı pistlerde kayacak yer bulmakta zorluk çeken günübirlikçiler, kızaklarıyla pistlerde kayabilmek için akşam olmasını bekliyor. Akşamüstü kayak kayanların boşalttığı pistlere kızaklarıyla hücum eden günübirlikçiler, boş pistlerde kızakla kayma keyfini çıkartıyor. Özellikle çocuklar boş pistlere ilgi gösteriyor. 

Özellikle pistlerin boş olduğu akşam saatlerinde kızaklarıyla kaymaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bursa’dan iş çıkışı arkadaşlarla birlikte oteller bölgesine geldik. Akşamüstü pistler boş oluyor. Kayak kaymayı bilmediğimiz için kızaklarla boş pistlerde kaymanın keyfini çıkartıyoruz. Uludağ çok güzel” dediler. 

Burak Türker
 

 

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