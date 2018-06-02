Diğer
Kategoriler

Uludağ'da kaybolan genç 5 saat sonra bulundu

Bursa'da gezi amaçlı çıktığı Uludağ'da kaybolan genci arama çalışmaları saatlerce devam etti. Ekipler 27 yaşındaki genci 5 saat sonra buldu.

Uludağda kaybolan genç 5 saat sonra bulundu

02 Haziran 2018 04:30

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Mahmut Yalçın, tek başına çıktığı doğa yürüyüşü kayboldu.
Merkez Osmangazi İlçesi Zeyniler mevkiindeki ormanlık alanda, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mahmut Yalçın, yalnız başına yürüyüşe çıktı. Saat 18.40'ta ağabeyi ile iletişime geçen Yalçın kaybolduğunu söyleyerek konumunu gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, AKUT VE NAK ekipleri Yalçın'ın gönderdiği konuma gitti. Yalçın'ı bu konumda bulamayan ekipler arama çalışmalarını genişleterek çevredeki alana dağıldı. 5 saat süren çalışmanın ardından AKUT ekipleri Yalçın'ı buldu. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç