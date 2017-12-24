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Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Uludağ'dan Bursa'ya yürümek isteyen 5 acemi dağcı Sarıalanda kayboldu. Ardından jandarmayı bilgilendiren dağcılar yardım istedi. 60 kişilik kurtarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Uludağda nefes kesen kurtarma operasyonu

24 Aralık 2017 07:44
Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Kış Turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da akşam 8 saatlerinde Bursa'ya inmek isteyen 5 dağcı mahsur kaldı. Jandarmaya telefonla yerlerini bildiren şahıslar yardım istedi. Kaybolan Tufan Tombul (36), Mustafa Fıçı (36), Doğan Güz (36), Mehmet Ali Şişman (36), Erşan Şantürk (38) isimli 5 dağcı yaklaşık 5 saatin sonunda 30 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saatlik çalışma da kurtarıldı. Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara güçlükle ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, (NAK), BAKUT, AKUT ekipleri soğuktan donmak üzere olan vatandaşların kar kalınlığının 70 santimi geçmesi nedeniyle kardan ev yapıp içinde yedek eşyalar yaktıklarını belirtti.Kurtarma ekiplerinin kar motorları, kar küreme araçları ile bölgeye hareket ederken yaklaşık 5 saat sonra ulaştığı vatandaşlar donmak üzereyken bulundu. Donmak üzereyken bulunan vatandaşlara battaniye ve yiyecek verilerek olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Soğuktan ayakları tutmayan Mehmet Ali Şişman ise 7 kilometrelik mesafeden ambulansa taşınarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşları kurtarmak isteyen ekipler - 15 derece zor anlar yaşadığını belirtti.

" Elbiselerimizi yakıp ısındık"

Kurtarılan Doğan Güz: "Çok soğuktu akşam saat 5 ten beridir mahsur kaldık. Yedek elbiselerimiz vardı onları yakarak ısındık, yanımızda ne varsa her şeyi yaktık saat 5'te Çobankaya'dan çıktık Sarıalan bölgesine geldik Jandarma ve AFAD ekiplerinden sağ olsun bizi kurtardılar. Bu kadar insanı gece yarısı burada toplamak bizi üzdü, elimizde olsa yapmazdık" şeklinde konuştu.

Etiketler: kurtarıldı, operasyon, uladağ

 

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