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Uludağ’da otopark çilesi bitiyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da bitme aşamasına gelen 200 araçlı katlı otopark, trafik çilesini sona erdirecek. Artık tatilciler, yoğun kar yağışında otomobillerini karların arasında aramayacak.

Uludağda otopark çilesi bitiyor

24 Ekim 2016 13:18
Uludağ’da otopark çilesi bitiyor - Tıkla İzle

Uludağ’da sezonun açılmasına sayılı günler kala hummalı bir çalışma yaşanıyor. Otelcilerden bakanlığa, belediyelerden karayollarına kadar birçok kurum ve kuruluş kış sezonuna hazırlanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün Uludağ’a kazandırdığı yaklaşık 200 araçlık katlı otopark, araç sahiplerine büyük nefes aldıracak. 1. Oteller Bölgesi’nde kaba inşaatı tamamlanan binadaki çalışmalarda sona gelindi. 12 bin metrekare alana sahip olan binada, kurum ve kuruluşların irtibat büroları, kafeteryalar ve toplantı salonları gibi kullanım alanları olacak.

Yapılan binanın bu sezona yetişmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Yahya Güngör, “Uludağ Milli Parkı’nda hızlı bir dönüşüm başladı. Bu anlamda özellikle kış sezonunda en önemli sorunlardan bir tanesi olan otopark sorunun gideriyoruz. Bunu için 1. oteller bölgesinde geçtiğimiz başladığımız otopark inşaatını bu sene kullanacağız. Bu anlamda yaklaşık 200 araçlık bir otopark alanı oluşmuş olacak” diye konuştu. Ayrıca caminin yanındaki futbol sahasını da açık otopark alanı olarak kullanacaklarını belirten Gürgör, “2. Gelişim bölgesindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kiraladığımız alanı da açık otopark olarak kullanacağız. Dolayısı bölgedeki kargaşayı ve sıkıntıyı önleyeceğiz. Bu sene otopark sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Sorunsuz bir şekilde kış sezonunu geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bugüne kadar Milli Parklar Müdürlüğü’nün Uludağ’da hizmet verebileceği bir binasının olmadığını da sözlerine ekleyen Güngör, “Yeni hizmet binalarımızı tamamladık. Doğaya ve çevreye uygun bir şekilde kullanımına sunduk. Artık Uludağ ile ilgili hizmetlerimizi yerinde verme amacındayız. Arkadaşlarımız sürekli orada bulunacaklar. Dört mevsim yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde hizmet vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: kış turizmi, Milli Parklar Müdürlüğü


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