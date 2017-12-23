Diğer
Kategoriler

Uludağ'da şaşkına çeviren ayak izleri

Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi olan Uludağ’ın tepelerine tırmanan dağcılar, karşılaştıkları ayının ayak izleriyle şaşkına döndü.

Uludağda şaşkına çeviren ayak izleri

23 Aralık 2017 09:38

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, görünmeyen yönleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında Uludağ’ın zirvesine doğru yol alan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, belli bölgelerde ayıların ayak izleriyle karşılaştı. Ayak izlerinin yeni olması her an bir ayı ile karşılaşılabilme tedirginliği oluştursa da, izleri takip eden dağcılar ayıya rastgelmedi. 

Yapılan faaliyetin kendileri açısından çok mutluluk verici olduğunu ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ’da kış faaliyetlerimize başladık. Bundan evvel de ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu yürüyüşümüzde ayıların kendilerini göremesek de parkurdaki ayı izleriyle karşılaştık. İzleri incelediğimizde taze olduğunu gördük. Her an karşımıza bir ayı çıkabilecek diye heyecanla yürüyüşümüze devam ettik. Ayılarla karşılaşmak çok istediğimiz bir şey değil, ancak doğada onların varlığı karşısında mutlu oluyoruz. Bugüne kadar karşılaştıklarımız bize kesinlikle zarar vermedi” diye konuştu.

Uludağ’da yabani hayvan neslinin azaldığını belirten Şentürk, “Şu anda ayı, tilki, çakal ve vaşak olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar kurulan foto kapanlarla yabani hayvanlar tespit edildi. Ancak geyik ve kurt yok. Uludağ’ın çevresindeki dağlarda bunların olduğunu biliyoruz. Ancak yabanı hayata avcılar müdahale ediyor” dedi. 

Abdullah Çibir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç