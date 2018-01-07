Uludağ'da şelalede mahsur kaldılar

Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

Serkan Akkuş

