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Uludağ'da şelalede mahsur kaldılar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Donmamak için ateş yaktıklarını belirten guruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

Uludağda şelalede mahsur kaldılar

07 Ocak 2018 18:12

Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

Serkan Akkuş
 

 

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