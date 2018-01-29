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Uludağ'da sömestr canlılığı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ sömestr tatili dolayısıyla cıvıl cıvıl. Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ'da oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Uludağda sömestr canlılığı
Uludağ'da sömestr canlılığı - Foto Galeri

29 Ocak 2018 16:45

Sömestr tatilini Uludağ'da geçirmek için zirveye akın eden öğrenci gruplarının yanı sıra tatilciler ve günü birlikçiler karın tadını çıkarıyor. Özellikle hafta sonu dolan zirvede karnaval tadında renkli görüntüler yaşanıyor. Aşırı bir yoğunluk yaşanan Uludağ'da jandarma tarafından güvenlik tedbireri had safhaya çıkarılırken, Karayolları ekipleri de ulaşımın rahat sağlanması için gece gündüz çalışıyor.

"Oteller yüzde yüz dolu"

Uzun süre kar sıkıntısı çeken otelciler ise son kar yağışı ve fırtınadan sonra kar kalınlığı 1.5 metreye yaklaşınca rahat nefes aldı. 14 Şubat Sevgililer Gününe kadar yüzde yüz doluluk yaşayan işletmeler, sömestr tatilinde ise fiyatlara kişi başı 50-100 lira arısında zam yaptı.

Alkoçlar Otel Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "Yoğunluk çok güzel. Özellikle 1. bölge ve 2. bölgedeki otellerde yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştık. Hafta sonları bu doluluk oranları yüzde yüz oluyor. Genelde İzmir, İstanbul, Bursa'dan çok talep oluyor"diye konuştu. 

Serkan Akkuş

Etiketler: Uludağ

 

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