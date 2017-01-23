Sömestr tatili ve kış festivali ile birlikte zirvede yoğunluk yaşanıyor. Uludağ dolup taşarken, kayak pistlerinin hemen yanında Survivor Parkuru kuruldu.

Kış festivali kapsamında kurulan Survivor Parkuru'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan ve günün sonunda birinci olan yarışmacılara da küçük ödüller veriliyor.

Bu tür yarışmaları sevdiğini belirten ve daha öncede "Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışması'nda" otomobil kazanan Ümit Akan, tatil için geldiği Uludağ’da kurulan Survivor Parkuru'na katılarak yine rekor kırdı. Daha önce bu tür programlara katılarak birinci olan Akan “ Bu tür yarışma programlarına katılmayı seviyorum. Hedefim birinci olmak" dedi.

Cengiz Gündüz

