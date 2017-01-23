Diğer
Kategoriler

Uludağ’da Survivor Parkuru

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da tatilciler için Survivor Parkuru kuruldu. 2 hafta sürecek yarışma sonunda birinci olan yarışmacı, ödül olarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak Survivor finaline katılmaya hak kazanacak.

Uludağda Survivor Parkuru

23 Ocak 2017 09:51
Uludağ’da Survivor Parkuru - Tıkla İzle

Sömestr tatili ve kış festivali ile birlikte zirvede yoğunluk yaşanıyor. Uludağ dolup taşarken, kayak pistlerinin hemen yanında Survivor Parkuru kuruldu. 

Kış festivali kapsamında kurulan Survivor Parkuru'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan ve günün sonunda birinci olan yarışmacılara da küçük ödüller veriliyor. 

Bu tür yarışmaları sevdiğini belirten ve daha öncede "Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışması'nda" otomobil kazanan Ümit Akan, tatil için geldiği Uludağ’da kurulan Survivor Parkuru'na katılarak yine rekor kırdı. Daha önce bu tür programlara katılarak birinci olan Akan “ Bu tür yarışma programlarına katılmayı seviyorum. Hedefim birinci olmak" dedi. 

 Cengiz Gündüz 
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!