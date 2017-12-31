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Uludağ’da teleferik izdihamı

Teleferik ile geldikleri Uludağ'da pazar gününü geçiren günübirlikçiler, dönüş yolunda büyük çile yaşadı.

Uludağda teleferik izdihamı

31 Aralık 2017 19:45
Uludağ’da teleferik izdihamı - Tıkla İzle

 Yüzlerce vatandaş, teleferik kabinlerine binebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi, izdiham yaşandı. Görevliler, yoğunluğu azaltabilmek adına yoğun çaba sarf etti.

2017’nin son gününde hafta sonu tatilini de fırsat bilerek teleferik ile Uludağ’a gelen günübirlikçiler, dönüş yolunda çile yaşadı. Akşam saatlerinde Bursa şehir merkezine inmek için Kurbağa Kaya (Oteller) İstasyonu'nda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, teleferiğe binebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı gözlenirken, teleferik çalışanları da 20 saniyede bir, 1 kabinin geldiği ve 8 kişilik 140 adet kabinin yer aldığı teleferikte yaşanan yoğunluğu azaltmak için gün boyu büyük çaba sarf etti.

Mesut Alan - Samet Doğru - Abdullah Çibir
 

 

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