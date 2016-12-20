Türkiye’nin kayak ve turizm merkezlerinden olan Uludağ’a yerli ve yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Yerli turistler kar kalınlığının 85 santimetre olduğu Uludağ’daki otellerde yerlerini ayırtırken, yabancı turistler ise karın yağmasıyla birlikte tatillerini Uludağ’da geçirdi. Karın keyfini doyasıya çıkarmak isteyen vatandaşlar kayak pistlerine akın etti. İlk defa zirveye gelen tatilciler de aldıkları kayak derslerinin ardından pistlerdeki yerlerini aldı. Bazı acemi kayakçılar da kendi bildikleri yöntemlerle kaymayı tercih etti. Kayak öğrenmek için pistlere çıkan acemi kayakçıların düşmeleri dikkati çekti. Bazı profesyonel kayakçıların kar üzerindeki hareketleri gözlerden kaçmazken, onların yanında kayak yapan acemiler ise havada taklalar atıp karların üzerine kapaklandı. Defalarca yere düşmelerine rağmen acemi kayakçıların tekrar ayağa kalkarak kaymaya çalışmaları gözlerden kaçmadı.

Gün boyu pistlerden ayrılmayan tatilciler, Uludağ'da hayatlarını en güzel anlarını yaşadı. Aileleri ile birlikte sadece kaymak için Uludağ’a geldiklerini belirten yerli turistler, "İyi ki gelmişiz. Hava çok güzel. Bu havada kayak yapmak çok zevkli" diye konuştu.

Hafta sonu daha çok ilginin olduğu zirvede, kar motorları da pistlerdeki yerlerini almaya başladı. Kimi tatilciler kayaklar ile kaymayı tercih ederken, kimileri de kızaklarla karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı tatilciler de Uludağ manzarasını havadan izlemek için telesiyejlere binmeyi tercih etti.