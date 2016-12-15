Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi bulmasının ardından hafta sonu açılması beklenen sezonunun meşalesi erken yakıldı. Uludağ’da kayak pistlerinin ve otellerin hazırlıkları tamamlanırken, karların iş makineleriyle basılmasının ardından tatilciler de pistlerin ilk denemesini gerçekleştirdi.

Yabancı turistlerinde büyük ilgi gösterdiği Uludağ’da, otellerin ve kayak pistlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yoğunluk yaşaması bekleniyor,

Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdullah Damar, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve vatandaşların da katılımıyla sezonun stardı verildi.

Uludağ’ın bugünden itibaren sezonu açtığını belirten Akkuş, “Bu sezonunu çok güzel geçeceğini umuyorum. Önümüzdeki günlerde Uludağ’ı dünyaya tanıtacağımıza inanıyorum. Özellikle Uludağ’ı 2,5 aylık kış turizmi değil 4 mevsim burada faaliyet göstermek istiyoruz. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalara bakacak olursak da otellerin tekrar elden geçirilmesi ve yeni kazandırılan alanlar fevkalade güzel. Burada ayrıcalık veya kayırma yoktur. Bizim için en önemlisi de buydu. Burada yıkılması gereken neyse planlamaya göre gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Yılbaşında 8 bin yatak kapasitesi sahip olan otellerin tamamen dolu olduğunu ifade eden Akkuş, “Belki bu sezon yılbaşında misafirlerimizi Uludağ’ın zirvesinde değil, kent merkezinde ağırlayacağız. Geçen sene Rusya’dan pek fazla turist gelmemişti. Ama bu sene rezervasyonlara baktığımız zaman büyük bir artışın ve talebin olduğunu görüyoruz. Şu anda İstanbul’a inen uçakların tamamen dolu olarak geldiğini biliyoruz. Yılbaşı akşamından itibaren de bu yoğunluğun Uludağ’da da yaşanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını belirten Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, “İnşallah güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz. Kar yağışı da aralıklarla devam etse de Uludağ’ı tamamen beyaza bürüdü. Artık bugünden itibaren de sezonu açmış bulunmaktayız. Yerli ve yabancı turistlerimizi Uludağ’a bekliyoruz” dedi.

Hem jandarma hem de kurtarma ekipleri olarak Uludağ’ın son derece güvenli olduğunu belirten Kültür Turizm Müdür Vekili Abdullah Damar ise, yeni planlamayla tatilcilerin buradaki bütün faaliyetleri gönül rahatlığı ile geçirebileceğini söyledi.

Uludağ’da yılbaşı öncesi son yıllardaki en iyi kar yağışının yaşandığını anlatan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Sezona başlamadan kar yağışının gelmesi, Uludağ’da kış turizmine hazır olduğumuzu göstermektedir. Oteller tamamen hazır durumda ve hafta sonundan itibaren aktif olarak açılacaklardır. Tüm halkımızı kendi ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Uludağ’a bekliyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta boyunca zirvede en yüksek hava sıcaklığı eksi 5, en düşük hava sıcaklığının ise eksi 22 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı ise 1 metreyi aşmış durumda.

Abdullah Çibir - Mesut Alan