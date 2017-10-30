Uludağ'da yeşil ve beyazın muhteşem buluşması havadan görüntülendi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 29 Ekim sabahı başlayan kar yağışı bugünde aralıklarla devam etti. Milli parklar girişinin ardından beyaza bürünen dağ yolunda oteller bölgesine kadar kar küreme araçları aralıksız çalıştı. Sarıalan, Oteller birinci ve ikinci bölge ile Çobankaya bölgelerinde kar yağışının bazı yolları kapadığı gözlemlendi.

Uludağ'ın meşhur memba suyunu içmeye alışık olan bir çift kara rağmen araçlarıyla çıktıkları Oteller Bölgesi'ndeki bir çeşmeden damacanalarla su doldururken görüntülendi. Soğuğa rağmen karda yüzünü yıkayan İshak Yıldız, uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirterek, bol bol kar yemeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ne yaptığı otel inşaatını incelemek üzere gelen işadamı Muhammet Akan ise kar yağışını beklemediklerini belirterek,"Umarız havalar düzelir, inşaatımız devam ediyor. Hazırlıksız yakalandık. Kar bu sene beklediğimizden erken geldi" dedi.

Her sene çocuklarıyla birlikte Uludağ'a kayak yapmaya geldiğini belirten Akan, sezonun gelmesini iple çektiklerini söyledi.

Yeşil ile beyazın muhteşem buluşması

Kar yağışı nedeniyle Uludağ beyaz gelinliğini erken giydi. Özellikle Sarıalan ve Çobankaya'da kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Karın düşmesiyle birlikte yeşil ve beyazın muhteşem buluşmasının yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Çobankaya ve sarıalanın kar yağışı sonrası nefis manzarası adeta mest etti.

Uğur Uslubaş