Uludağ'da yılbaşı coşkusu başladı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da tatilciler karın tadını doyasıya çıkartıyor. 2018 yılına sayılı saatler kala kar kalınlığının 82 santimetre olarak ölçüldüğü zirvede, oteller de yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlik tatilciler pistlere akın ederken, güneşli hava renkli görüntüler de oluşturdu.

Kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde tatilciler, pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. Bazı acemi kayakçılar kendi çabalarıyla kayak yapmayı öğrenmeyi tercih ederken, kimileri de profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim alıyor. Pistlerde yerlerini alan minik kayakçılar da eğitmenleri eşliğinde kayak yapmayı öğreniyor. Profesyonel snowboard sporcularının gösterileri nefesleri keserken, acemi kayakçıların ise sık sık düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Her yıl yılbaşını kutlamak için Uludağ'a geldiklerini ifade eden vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla yoğunluk gördüklerini dile getirdi.

Mesut Alan - Abdullah Çibir - Samet Doğru