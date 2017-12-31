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Uludağ'da yılbaşı için olağanüstü önlem

Yeni yıla Uludağ’da girmek isteyen vatandaşlar zirveye adeta akın ederken, jandarma ekipleri de milli parklar girişinde olağanüstü önlem aldı. Bomba arama ve narkotik köpeklerinin de katıldığı denetimlerde özel hareket timleri de ağır makineli silahlar ile güvenliği sağlıyor.

Uludağda yılbaşı için olağanüstü önlem

31 Aralık 2017 14:19

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da 2018 yılına saatler kala güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Yılbaşı sebebiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da uzun araç kuyrukları oluşurken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemlerini arttırdı. Uludağ Milli Parkı gişelerinde devriye görevinin arttırıldığı zirvede, trafik, asayiş ekipleri ve özel harekat timlerinin yanı sıra, “Roket” adı verilen narkotik köpeği ile “Feza” adındaki bomba arama köpeği de denetimlerde yer aldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de "Bixi" adı verilen ağır makineli silahlar ile güvenliği sağlıyor.

“Takbul” ile kimlik ve ehliyetin yanı sıra araç plakaları da taranıyor

Ekipler, bomba arama ve narkotik köpekleriyle zirveye gelen araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaparken, denetimlerin hızlandırılması amacıyla da yerli imkanlar ile üretilen “Takbul” adı verilen akıllı gözlükle de kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra araç plakaları taranıyor. 

Mesut Alan - Samet Doğru - Abdullah Çibir

 

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