Kar kalınlığının bazı bölgelerde 150 santimetre olarak ölçüldüğü kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı için hazırlıklar sürüyor. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Haluk Beceren, İHA'ya yaptığı açıklamada, şu anda otellerin doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu belirterek, yılbaşı günü ise yüzde 100 olmasını beklediklerini ifade etti.

Kış sezonunun açılmasından bu yana vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Beceren, geçen yıla göre beklentilerin üzerinde bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Beceren ayrıca, önceki yıllara oranla yabancı turistlerin yılbaşı için Uludağ’a ilgi göstermediğini ve hava şartlarının iyi olması halinde hafta sonunu güzel geçirmeyi umduklarını söyledi.

Mesut Alan

BURSA