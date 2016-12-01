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Uludağ'daki bu görüntü tarih oluyor

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olmasına rağmen özellikle kayak sezonunda otopark bulunmaması nedeniyle büyük bir trafik karmaşasının yaşandığı Uludağ’da, parklanma sorunu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülüyor.


01 Aralık 2016 12:48

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. ve 2. Oteller Bölgesi’ne kazandırılan toplam bin 400 araç kapasiteli 3 ayrı açık otopark ile bu sezon otel önlerine ve cadde üzerine parklanma sorunu ortadan kalkacak. Başkan Altepe, otele gelen araçların sadece indi bindi yapmasına müsaade edileceğini ve tüm araçların otoparklara yönlendirileceğini, böylelikle Uludağ’daki trafik karmaşasının da önüne geçileceğini söyledi.
Bursa’nın sahip olduğu en önemli doğal değerlerden biri olan Uludağ’ın sadece kış mevsiminde değil, yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi için altyapıdan ulaşıma, seyir teraslarından spor alanlarının düzenlemesine kadar her alanda önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma sorununu da çözüme kavuşturdu. Otopark olmaması yüzünden tatilcilerin araçlarını otel önlerine ve cadde üzerine park etmesi bir taraftan kayak yapmak isteyen vatandaşların yolda yürümesine engel olurken, bir taraftan da Uludağ’a yakışmayan görüntü kirliliğine yol açıyordu. Bu sorunun çözümü için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, 2. Bölgedeki teleferik istasyonunun karşısına 800 araçlık, Oteller Camii’nin yanında bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otelin üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırdı. Bu alanlar otopark olarak düzenlenirken, BURBAK tarafından işletilecek bu park alanları sayesinde otel önlerine ve cadde üzerine park edilmesine de müsaade edilmeyecek.

Prestij kaybı yaşanıyordu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Burbak yöneticileri ile birlikte bu sezon hizmete alınacak otopark alanlarında incelemelerde bulundu. Yaşanan trafik ve parklanma karmaşasının Uludağ’a prestij kaybettirdiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Uludağ’ın tam anlamıyla turizm bölgesi olması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin en önemli sorunlarından biri de otopark bulunmaması. Yeterli alan olmadığı için otel önlerindeki parklanmalarla birlikte sıkıntı yaşanıyordu. Bu yüzden Uludağ değer ve prestij kaybediyor. Sayın Valimizin de girişimleriyle Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla işbirliği içinde Uludağ’ın tekrar cazibe merkezi olması için çalışmaları hızlandırdık. Acil olarak belli alanları düzenledik. İkinci bölgede teleferik istasyonunun karşısına 800 araç parklanma yapabilecek. Yine Birinci Bölgede Caminin yanında bulunan alan 400 aracın park edeceği şekilde düzenlendi. Birinci bölgenin üst tarafında Alkoçlar Otelin üzerinde de 200 araçlık otoparkımız var. Otoparklar Burbak tarafından işletilecek. Böylece otellerin önüne parklanma yasaklanmış olacak. Sadece indi bindi yapacak olan araçlar, otoparklara parke edilecek. Böylelikle parklanma sorununa bir düzen getirilmiş olacak” dedi. 

Etiketler: Uludağ


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