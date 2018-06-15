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Uludağ'daki lüks villalar böyle yandı

Bursa Uludağ yolu üzerindeki Kirazlıyayla mevkinde komşu olan 2 lüks villa alev alev yandı. Yanan villalar vatandaşlar tarafından görüntülenirken, küle dönen 2 villanın sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olmaları olası facianın önüne geçti.

Uludağdaki lüks villalar böyle yandı

15 Haziran 2018 12:22

Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu Kirazlıyayla mevkinde Hüseyin Ersayın'a ait tripleks villada elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan Muhittin Onat'a ait villaya da sıçradı. Bir anda iki villayı saran alevler villaları kısa sürede küle çevirdi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Bursa'dan takviye gelen itfaiye ekipleriyle yanan iki villaya müdahale edildi. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Villa sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olması çıkan yangında olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Samet Doğru - Hakan Gönül
 

 

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