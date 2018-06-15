Uludağ'daki lüks villalar böyle yandı

Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu Kirazlıyayla mevkinde Hüseyin Ersayın'a ait tripleks villada elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan Muhittin Onat'a ait villaya da sıçradı. Bir anda iki villayı saran alevler villaları kısa sürede küle çevirdi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Bursa'dan takviye gelen itfaiye ekipleriyle yanan iki villaya müdahale edildi. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Villa sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olması çıkan yangında olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Samet Doğru - Hakan Gönül

