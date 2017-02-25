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Uludağ'ın dereleri Eskimo evlerine döndü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, görünmeyen yönleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor.

Uludağın dereleri Eskimo evlerine döndü

25 Şubat 2017 09:47
Uludağ'ın dereleri Eskimo evlerine döndü - Tıkla İzle

Uludağ’ın dört bir yanından akan dereler kardan kubbelerle kaplanınca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. 

Yaz ve kış önemli mekanı haline gelen Uludağ'ın güzelliklerini Bursalı dağcılar keşfediyor. Yaklaşık 3 aydır aralıklarla yağan kar yağışı Uludağ’da kış turizminin dolu dolu yaşanmasına sebep olurken, dağcıların keşfettiği doğal güzellikler ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri yaz kış tırmandıkları Uludağ’ın zirvesinden aşağı inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Türkiye’nin dört bir yanına suyun gittiği Uludağ’daki derelerin yaklaşık 2,5 metrelik karla kaplı olduğunu gören dağcılar, köprü vazifesini gören buzun üzerinde yürümenin keyfini çıkardı. 

ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Şubat ayında Uludağ’ın zirvesine gitmek kolay değildir. Kar ve hava şartları izin vermeyebiliyor. Bizler Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan derelerin derin vadilerini Şubat ayında gezme imkanı bulduk.

Zorlu bir faaliyetti. Uludağ’ın oteller bölgesinden başlayarak zirveye, daha sonra ise Güvercinlik deresi vadisinden ve Saitabat'tan aşağı indik. Derenin karla kaplı hali bizi mest etti. Bunlar alışık olduğumuz görüntüler değil. Genellikle ılık geçen kış mevsimlerinde derenin üzerine yağan kar eriyerek suya karışmaktadır. Ama bu sene 2,5 metreye kadar kar derenin üzerini kaplamış ve karşıdan karşıya köprü vazifesi görmüş” dedi. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: eskimo, Uludağ


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