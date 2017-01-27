İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Zeynep Üren görevinden uzaklaştırıldı. Üren'in yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Melih Yiğit