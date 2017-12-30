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Ulugöl temizlenecek

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan turistik cazibesinin yanı sıra Türkiye’nin 36. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Ulugöl’ün yüzeyini kaplayan yosun ve yabani otlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ulugöl temizlenecek

30 Aralık 2017 20:59

Ordu Valiliğinde yapılan son Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme gelmesinin ardından Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan talep üzerine Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma dalgıç ekibi Ordu’ya geldi. Dalgıç ekibi 26,5 hektar büyüklüğündeki gölde dalış yaparak yosun ve yabani otların cinsini, hangi sebepten dolayı gölde çoğalmaya başladığını inceledi. Yapılan incelemenin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda yosun ve yabani otların nasıl bir çalışma ile temizleneceğine karar verilecek.

Metin Akyürek
 

 

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