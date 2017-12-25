Uluslararası 6’ncı Ufka Yolculuk Yarışması'na, Arapça da eklendi

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına, Arapça dili de eklendi. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları bugüne kadar yazılı sınavlarını Türkçe, dünya genelinde online sınavlarını ise Türkçe ve İngilizce gerçekleştirmekteydi.

‘Arapça Yazılı’, ‘Arapça Online Sınav’ seçenekleri

6’ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ile birlikte; 18 yaş altı Arapça yazılı sınav G Kategorisi, 18 yaş üstü Arapça yazılı sınav H Kategorisi, yaş sınırı olmaksızın dünya genelinde internet üzerinden Arapça online sınav K Kategorisi olarak iştirakçilerin tercihine sunulup kayıtlara başlandı.

Ufka Yolculuk Arapça sayfalar da yayında

Bu kapsam dahilinde Ufka Yolculuk Arapça sosyal medya hesapları da yayına sunuldu.Facebook, Twitter ve Instagram hesapları, ‘Bismillah’ diyerek kullanıma açıldı.

“Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz”

‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6’ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın 13 Kasım 2017 tarihinde başlayan kayıtları, 4 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. ufkayolculuk.com internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Yarışmaya sınıflardan bağımsız olarak ufkayolculuk.com sitesi üzerinden I (Türkçe online) Kategorisinde 8 Nisan 2018 saat: 10.15'de (TSİ), J (İngilizce online) ve K (Arapça online) Kategorilerinde 15 Nisan 2018 saat: 11.00 ve 18.00'de (UTC) yapılacak.

“Kazananlar isterse umre'ye, isterse dost ülkeye gidecek”

Yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 Umre Seyahati ile 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk ile 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 Umre Seyahati ile bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk ile bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 Umre Seyahati ile 500 lira veya 2 dosta yolculuk ile 500 lira ödüllerine hak kazanacak. Bu kategorilerde 4’üncü ve 10’uncu sıraladakilere ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenlere tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Ayrıca, yarışmada dereceye girenler yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.

