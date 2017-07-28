Uluslararası 7. Ankara Festivali başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanı’nda ‘Uluslararası 7. Ankara Festivali’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın açıklaması için alana gelen Gökçek’i Ankara kedisi maskotu ile diğer animasyon ekibi karşıladı. Gökçek, Ankara’nın uzun bir aradan sonra tekrar festivaline kavuştuğunun altını çizerek, “7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali’ne Allah kısmet ederse yarın akşam saat 20.00’de start veriyoruz. Yarından itibaren toplam 9 gün sürecek olan festivalimizde pek çok etkinlik mevcut. Yurt dışından gelen 13 tane ekip var. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ürdün, Gana, Romanya, Ukrayna, Cezayir, Sırbistan, Bulgaristan, Osetya ve Türkiye’den değişik halk dansları toplulukları inşallah festivalimizi renklendirecek ve devamlı gösteri yapacak. Bu gruplar aynı zamanda Ankara’nın değişik semtlerindeki amfi tiyatrolarımızda da gösteriler yaparak Ankara’ya şenliğimizi yayacaklar. Pek çok gösteri grubumuz var, çeşitli etkinliklerimiz var. Güçlü adamlar şov, kostüm şov, zıplayan çekirge ve kangurular, misket kediler, donan heykeller, animasyon grupları, jonglör, peluş kahraman, animatör, palyaço, pandomim gibi ayrıca maskot, bando, lady car, Garfield şov, hayal kahvesi, zıp zıp oyun alanı, kukla gösterisi, yüz boyama stantları, kum boyama standı, dev panayır alanı, 15 Temmuz sergisi, Avrupa Ödülleri sergisi, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları sergisi, Dericizade Eski Ankara sergisi, Mehmet Akif sergisi, Gazze Fotoğrafları sergisi, Osmanlı Padişahları sergisi yer alacak” açıklamasını yaptı.

“Emre Aydın’dan Maestro Ceyhun’a kadar 23 sanatçı konser verecek”

Giriş kapısında ‘15 Temmuz’u unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız’ yazan ve o tarihlerde tankların altında ezilen araçları gösteren bir platformun olduğunu da kaydeden Gökçek, “Festivale katılan pek çok ilçe belediyemiz var: Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Şereflikoçhisar, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Haymana, Nallıhan, Ayaş ve Bala katılan ilçelerimiz. Festivale katılan pek çok kamu kurumu var: Kızılay Kan Alma Merkezi, Diyanet, Ankara Halk Sağlığı Merkezi, Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Atatürk Orman Çiftliği, Türk Telekom, Başkent Gaz ve ASELSAN. Festivale katılan dernekler, vakıflar ve federasyonlar var: LÖSEV, SERÇEV, Çankırılılar Derneği, Ahi Evran Ocağı Derneği, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu, Çözüm ve Araştırma Vakfı, Geredeliler ve Bolulular Vakfı. Festival alanında ayrıca 90 tane satış standımız, 20 tane de yemek standımız bulunuyor. Festivale bu sefer spor kulüplerimiz de katıldı: Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankaraspor, Bugsaşspor ve EGO Spor da bizim misafirlerimiz, konuklarımız arasında. 9 gün boyunca toplam 23 sanatkarımız festivalimizde konser vereceğiz. Konserler saat 20.00’de başlayarak, bitiş saatine kadar devam edecek. Birinci gün Emre Aydın, Işın Karaca, ikinci gün Uğur Işılak, Sinan Akçıl, Funda Arar, üçüncü gün Maestro Ceyhun, ki bu Azerbaycan’ın en meşhur kemanistlerinden birisidir, Ferhat Göçer ve Serkan Kayan. Dördüncü gün Alişan, Ömer Faruk Bostancı, Demek Akalın, beşinci gün Serdar Ortaç, altıncı gün Ankaralı Coşkun, Mustafa Taş, İbocan ve Hüseyin Kağıt bu bir Ankaralılar günü oluyor aslında. Yedinci gün Mustafa Ceceli, İrem Derici, sekizinci gün İsmail Türüt ve Gülşen ve son gün Nihat Doğan, Seccad Mehmedi ve Linet” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin en büyük festivali Ankara 7. Uluslararası Festivali’dir”

“Bir sonraki cumartesi Allah kısmet ederse toplu sünnet düğünümüz var” diyen Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 tane çocuğumuz sünneti var. Son pazar günü ise 217 çiftin evliliği var. Her sene geleneksel hale getirdiğimiz gelin-damatların programı var. Arka tarafta güzel bir mini hayvanat bahçemiz var. Çevre Daire Başkanlığı ve ANFA’nın müştereken hazırlamış olduğu bölümde tavuk çeşitleri, Ankara keçisi, cüce ev keçi, kuş çeşitleri, papağanlar, sultanlar, ispinozlar, yeni gelen deve yavruları, iki tane lama, muhabbet kuşları, midilli, maralar, tavşanlar, taçlı turnalar ve sessiz kuğular, bunların birçoğu evcil hayvan olduğu için çocuklarla birebir temas edebilecekler ve yan yana gelebilecekler. Festivalimiz tam bir eğlence alanı, çocukların oynayacağı, bineceği sayısız oyuncak var. Bu oyuncakları da çok sevecekler ve en önemli hususlardan bir tanesi de on binlerce hediye dağıtacağız. Değişik yarışmalarla dağıtacağız, bazen konvoyda dağıtacağız. Dolayısıyla çocuklarımız ve Ankaralılar hediyeye doyacak. Sadece Ankaralılar demiyorum, inanıyorum ki Ankara’nın çevre ilçelerinden de buraya ciddi anlamda akan olacak. Çünkü ücretsiz bu kadar güzel bir eğlenceyi bir arada bulabilmek mümkün değil. İddiamız şu; Türkiye’nin en büyük festivali Ankara 7. Uluslararası Festivali’dir.”

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Üç sene Türkiye’nin olağanüstü şartlarından dolayı ara verdiklerini söyleyen Gökçek, “Allah’a hamdolsun Türkiye olağan düzene girdiği için tekrar festivalimize başladık ve 600 tane özel güvenlik personeli şu anda festivalimizde görevli, plaka tanıma, araç ve ziyaretçi kaydı için 5 adet ANFA mobil gözlem ve analiz sistemi var. Araç altı görüntü kaydı için 3 tane görüntüleme sistemimiz var, tüm alanın görüntüleme ve takibi için full hd son teknoloji 58 tane kamera 24 saat mevcut olan alanımızı gözleyecek. Devriye hizmeti için 2 tane ATV, 2 adet Skooter motosiklet, 6 adet de görev atı ve bunları idare eden idarecileri var. Patlayıcı madde arama ve asayiş için özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eğittirdiği, aşağı yukarı 6 aydan beri bu eğitimleri alıyorlar, 8 adet görev köpeği ve onların yöneticileri var. Ziyaretçi ve çanta arama için 6 adet X-ray cihazı, 20 adet kapı tipi metal dedektör var. Yani özellikle şunu söylemek istiyorum, böyle bir festival alanında güvenlik de en üst alınabilecek düzeyde alınmıştır. Herkes içeri aranarak girecek, aranmadan girmesi mümkün değil. Çok sıkı bir güvenlik tedbirimiz var, bunda da amacımız Ankaralılar eğlenirken en ufak güvenlik kuşkuları olmasın. Bu arada da Sayın Valimiz, emniyet teşkilatımız burada özel olarak çok yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri alıyorlar. Ayrıca sağlık konusunda da vatandaşlarımız emin olmalı, ambulanslarımız her an burada ani bir sağlık sıkıntısı yaşayacak olan bir vatandaşımız olduğunda hizmetine koşmaya hazır. Başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye’yi 9 gün sürecek Türkiye’nin en büyük festivali Büyük Ankara Festivali’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“En az 1 milyon kişi bekliyoruz”

Gökçek ile ‘Şeker’ adlı papağan basın toplantısı sırasında renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Gökçek’in omzuna konan papağanın Gökçek’in gözlüğünü çıkarmaya çalışması da gülüşmelere neden oldu. Gökçek bunun üzerine, “Gözlüğüme taktı” dedi.

Gökçek, yapılan festivalin çok renkli geçeceğini belirterek, “Ankara turizmine mutlaka katkısı olacak ama turizmden çok biz özellikle artık Türkiye’nin olağan bir sürece girdiğini ve burada vatandaşlarımız eğlenmek istediğini katılımlarıyla gösterecekler. Burada biz inşallah en az 1 milyon kişi bekliyoruz. Günde ortalama 100 bin civarında insan bekliyoruz. Geçmiş dönemlerdeki festivallerimizde dahi bu vardı, bugün ise çok daha büyük bir festival, onun daha fazla kalabalığın geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Gökçek, Ankapark’ın Nisan ayında açılmasının planlandığı bilgisini de verdi. Azerbaycan’dan gelen yöresel kıyafetli gösteri ekibi Gökçek’e çiçek takdim etti. Gökçek, konuşmasının ardından topa kafa atan keçi gösterisini basın mensupları ile birlikte izledi. Gösterinin ardından da Gökçek, basın mensuplarına Teraryum hediye etti.

Goncagül Özcan - Fatih Erdoğan