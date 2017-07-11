Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Dünya »
  • Uluslararası Af Örgütü: Irak ve ABD koalisyon güçleri Batı Musul'da insan haklarını ihlal edecek türde saldırılar yaptı

Uluslararası Af Örgütü: Irak ve ABD koalisyon güçleri Batı Musul'da insan haklarını ihlal edecek türde saldırılar yaptı

Uluslararası Af Örgütü Amnesty, Musul savaşında Irak ve ABD’nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin Uluslararası insan hakları kanununu ihlal eden ve savaş suçları olabilecek saldırı türlerini tespit ettiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü: Irak ve ABD koalisyon güçleri Batı Musulda insan haklarını ihlal edecek türde saldırılar yaptı

11 Temmuz 2017 10:38

Af örgütü, DEAŞ’ın da aynı şekilde, Irak kuvvetlerinin ilerleyişini engellemek ve kendilerini korumak için kasten insanları kalkan olarak kullanmak suretiyle açıkça aynı kanunu ihlal ettiklerini rapor etti.

Irak hükümeti yüzbin kişilik silahlı güç, peşmerge ve Şii milisler ve ABD liderliğindeki koalisyon güçleriyle geçen Ekim ayında Musul’a karşı harekat başlatmıştı.

BM’nin raporuna göre, bu savaşta Musul’un çoğu imha edildi, binlerce sivil öldürüldü, bir milyon civarında sivil de evlerini terk etti.

Uluslararası Af Teşkilatı, Irak ve koalisyon güçlerinin Ocak ayından beri Batı Musul’da, yoğun nüfuslu bölgelere tahrip gücü yüksek roket destekli patlayıcılarla kanunsuz saldırılar yaptığını söyledi.

Örgüt, silahların tespit edilen hedeflere isabet etmesine rağmen gerekli tedbirler alınmaması ve uygun silahların kullanılmaması sebebiyle Irak ve ABD güçlerinin uygunsuz saldırılarda gereksiz insan kaybına yol açtığını söyledi. Örgüt daha önce DEAŞ’ın da bir seri savaş suçunu belgelemişti.

Örgüt, DEAŞ’ın bazı köy ve bölgelerdeki insanları, sivil kalkan olarak kullanmak üzere çatışma bölgelerine sürdüğü ve sivil toplumun içinde savaştığını rapor etmişti. DEAŞ’ın çatışma bölgelerinden kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların olduğu, yüzlerce insanı öldürdüğü Uluslararası Af Örgütünün raporunda yer aldı.
Uluslararası Af Teşkilatı, DEAŞ militanlarının savaş taktikleri sebebiyle sivillerin hayatlarının korunmasını zorlaştırmasına rağmen, hava saldırılarında sivillerin korunması için Irak ve ABD’li liderliğindeki koalisyonu, yeterli tedbiri almamakla suçladı. Af teşkilatının raporunda DEAŞ’ın sivillerin hareketlerini kontrol altında tutması sebebiyle hava harekatını haber veren bildirilerin faydasının olmadığına vurgu yapıldı.

Raporda Irak ve ABD güçleri tarafından yapılan saldırılarda ölü sayısının tespitinin yapılmadığı, gözlemci grupların tespit ettiği tahmini sayının 3 bin 706 olduğu ancak gerçek ölü sayısının belki de hiç tespit edilemeyeceğine dikkat çekildi. 

Etiketler: musul, Uluslararası Af Örgütü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!