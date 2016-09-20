Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 17'nci Uluslararası Piyano Festivali, yarın başlıyor. Her yıl Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) sevenleriyle buluşan festival, daha fazla katılımın sağlanması amacıyla bu yıl ilk kez EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın onursal şefi Gürer Aykal'ın yaptığı festivalde bu yıl Zhang Zou, İspanyol Manolo Carrasco, Julian Rachlin, piyanist ve klavsenist Tolga Atalay Ün, Gökhan Aybulus ve dünyaca ünlü İtalyan piyanist Roberto Cominati gibi müzik dünyasından birçok yetenekli isim sahne alacak. Festival 14 Ekim Cuma akşamı sona erecek.

“Bu sene de piyona festivalinin en önemli yıldızlarını ağırlayacağız”

Festivalin kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın çok önemli bir festivale ev sahipliği yapacağı belirterek, “Antalya yeniden sanata müziğe ve klasik piyanoya ev sahipli yapacak. Bu senede piyona festivalinin en önemli yıldızlarını ağırlayacağız. Bu yıl EXPO 2016 etkinlikleri ile bir çok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Adeta bir yıldız yağmur yaşadık. Türkiye’nin ve dünyanın birçok terör eylemleri nedeni ile zor günler geçirdiği bir süreçte bunu yapmak ancak Antalya’ya yakışırdı. Gürer Aykal’ın olduğu yerde başarısızlık olamaz. Antalya’da önemli bir sanat festivali ortaya çıkaracak. Piyona festivalimizin 17’inci yaşına gelmişse önemli bir gurur kaynağıdır. Festivallerimizi güçlendirdik. Piyona festivaline yeni ufuklar açıyoruz” dedi.

“Antalya’nın güçlenmesine sahne olacak önemli bir çalışma ortaya koyuyoruz”

EXPO 2016 sergi alanında çiçek ve çocuk temasının piyona festivali ile sesleneceğini belirten Türel, “Festivalimizin en önemli kitlesi çocuklarımız ve gençlerimiz. Bu markalar ne kadar güçlenirse Antalya’da o kadar güçlenir. Antalya’nın güçlenmesine sahne olacak önemli bir çalışma ortaya koyuyoruz. Antalya'mızın desteği en önemli desteğimiz olsun. Küçük ayrıntılara takılı kalmamak gerekiyor. Medyada festival sadece bir haberden ibaret kalmamalıdır. Bu festival bir konserden ibaret değildir. Müzisyenlerin hepsi ayrı bir değerdir. Sanatçılarımız çocuklarımız için bir ilham kaynağıdır. Tarık Akan’ı da anarak Allah'tan rahmet diliyorum. Erken kaybı hepimiz için bir üzüntü kaynağı oldu. Sanatçılarımızı ihmal etmemek ve hatırlatmak için bu tür festivaller çok önemlidir. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümetimizin festivallere verdiği önem son derece önemlidir. Bütçemiz henüz kesinleşmedi. Geçen yılın bütçesine eş değer bir bütçe ile yapıyoruz. Bakanlığımızdan yüzde 40-45 oranında bir destek aldığımızı söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

“Bu konserler ile daha çok seyirciye ulaşacağız”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın onursal şefi Gürer Aykal ise, “Sanatın devam etmesi kadar güzel bir şey olamaz. Antalya’yı dünyaya açan EXPO 2016 var. Burada tabiîki de nasıl seyircilerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu nedenle seçilen eserler oturup dinleyeceğiniz eserlerden oluştu. 3 bin 900 kişilik bir salonda dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Çok güzel bir orkestra tanısı olacak. Bu konserler ile daha çok seyirciye ulaşacağız. Yeni bir salonumuz yapıldı 10 bin kişilik. Yer alan sanatçılar hepsi dünya yıldızıdır” dedi.

Ertuğrul Gün - Sabri Çağlar



