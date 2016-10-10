Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Tarihî Alan Başkanlığı tarafından ağırlanan uluslararası araştırma grubu, Tarihî Alan’da bulunan kaleler ve tabyaları gezerek incelemelerde bulundu. Aralarında ICOMOS ve INTERFEST üyelerinin de bulunduğu dünyaca ünlü uluslararası araştırma grubu İki gün süren inceleme gezisinde Bigalı, Çamburnu, Kilitbahir ve Seddülbahir Kaleleri ile Yıldız, Rumeli Mecidiye, Namazgâh ve Ertuğrul Tabyalarını gezdi.

Araştırma grubu üyelerinden ve aynı zamanda INTERFEST Başkanı Dr. Hans-Rudolf Neumann tarihî kalelere tüm dünyada ilginin eskiye göre daha da arttığını belirterek, amaçlarının turizm pazarlamasındaki sorulara yanıt bulmak, bunun yanında Gelibolu Tarihî Alanı’nda bulunan ve önem teşkil eden askeri savunma yapılarının uluslararası platformda tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti. İki gün süren gezi boyunca Başkanlığın uzman personeli tarafından eşlik edilen grup, Tarihî Alan Başkanı Mehmet Gürkan’a ve onun nezdinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığına teşekkür etti.