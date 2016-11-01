Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Henüz adayken Çukurova’yı kültür-sanat, spor ve festivaller şehri yapma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Çetin, “Sözümüzü tutuyor ve projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimizde Çukurova’da bir tek sergi salonu bile yoktu. Şimdi ise Çukurova’mıza yakışır 4 sergi salonumuz var. Çukurova artık kültür ve sanatla iç içe bir ilçe oldu. Çukurova halkını sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk kez yapılacak olmasına karşın oldukça büyük ve kapsamlı bir festival düzenlediklerini söyleyen Başkan Çetin, “Bülent Arabacıoğlu, Oğuz Gürel, Hicabi Demirci, Bahadır Boysal ve Alinur Uğurpakkan gibi Türkiye’nin usta çizerlerini; Kosova’dan uluslararası alanda tanınmış usta karikatürcü Agim Krasniçi’yi, Azerbaycan’dan dünyaca ünlü çizer Seyran Caferli’yle birlikte 50’ye yakın karikatürist festivalimize renk ve güç katacak” dedi.

Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nin ana temasının ‘barış’ olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Festivalimiz 4-5-6 Kasım tarihleri boyunca üç gün sürecek. Festivalimizde altı tane bireysel ve karma sergiler açılacak; iki kez atölye çalışması yapılacak, üç söyleşi gerçekleştirilecek, ödül töreni ve sunumlar yapılacak, ‘Burası Adana’ konulu mini tiyatro oyunu sergilenecek; festival süresince Türkiye’nin önde gelen karikatür dergileri Süper Penguen, Penguen, Leman ve Uykusuz’un stantları açık olacak ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek."

Çukurova Karikatür Festivali’nde Türkiye’de ve hatta dünyada bir ilk yaşanacağını aktaran Belediye Başkanı Soner Çetin, “İlk kez çocuklar için çok özel bir çizim atölyesi etkinliği yapılacak. Etkinlikte görme engelli çocuklarımız için çok özel bir teknikle çizim yapmayı öğreteceğiz. Çukurova ilçemiz sınırları içindeki Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu’ndan bir grup öğrenci, görme engeli olmayan kardeşlerinin de yardımıyla bir seyyar duvar üzerinde bir öğretmenin yardımıyla çizim yapmayı öğrenecekler” diye konuştu.