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Uluslararası 'Dalyan Caretta Run' nefes kesti

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde 1. Uluslararası Dalyan Caretta Run Maratonu düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen maratona 750 sporcu katıldı. Sporcular 21 ve 14 kilometrelik iki zorlu parkurda ter dökerken, 3 kilometrelik halk koşusuna ise katılım yoğun oldu.

Uluslararası Dalyan Caretta Run nefes kesti

30 Ekim 2016 12:22

Dalyan Cumhuriyet meydanında başlayan yarışın startı Muğla Valisi Amir Çiçek, tarafından verildi.
21 kilometre mesafeli zorlu yarı maratonunda erkeklerde Erkan Bacak, birinciliği elde ederken, kadınlarda Ayşegül Yılmaz 1.ci oldu. 14 kilometre koşusunda ise erkeklerde Ayhan Çalışkan, kadınlarda Aslı Sertçelik, birinciliği elde etti.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Dalyan Caretta Run koşusu ile bölgenin güzelliklerini Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan herkese tanıtarak, insanları sağlıklı yaşamaya yönlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çiçek: "Carette Run koşusu bu bölgeye güzel bir iz bırakacak"
Yarışa olan yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Çiçek, “Bugün Caretta Carettalar için halk koşusu yapıldı. Yoğun bir ilgi var. Sporcularımız yarış için hazırlanıyor, birazdan koşuyu heyecanla başlatacağız, onlar da heyecanla koşacak ve Caretta Run koşusu bu bölgeye güzel bir iz bırakacak. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karaçelik: "Dalyan'ı bu tür organizasyonlar ile tanıtmak çok önemli"
Bölgede 4 mevsim turizmi amaçladıklarını aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “Caretta Run koşusu hem çevre boyutu, hem sağlık boyutu açısından çok önemli ancak önemli olan bir yönü de tanıtım. Dalyan’ı ve yöremizi bu tür organizasyonlar ile tanıtmak çok önemli. Bugün sporcular ve aileleri ile birlikte yaklaşık bin 500 kişi hem spor yapmak hem de yöremizi tanımak için buradalar. Bu tür etkinliklerde bir amacımızda yaz başında sezonu biraz geriye çekmek, yaz sonu ise sezonu biraz daha uzatabilmek. Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Okutur: "700'ün üzerinde katılımcıyla yarış sonlandırıldı"
Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise şunları kaydetti:
“Caretta run ekolojik yönden dünyanın en güzel yerlerinden olan Dalyan’da yapıldı ve bugün 700’ün üzerinde bir katılımcıyla bu yarış sonlandırıldı. Son derece çok güzel bir katılım oldu. Bu katılım Dalyan’ın gerek tanıtımına, gerek doğa değerlerine gerekse carettaları için çok faydalı olacağına ve buraların korunmasına ve bu değerlerin daha ileri yerlere taşınmasına faydalı olacağına inanıyoruz.”
Sene içindeki hedefleri arasında olmamasına rağmen bölgenin doğal güzelliğini görebilmek ve Carettalara yardım etmek amacıyla Dalyan Caretta Run parkurunu seçtiğini belirten 21 kilometre mesafeli yarı maraton erkekler birincisi Erkan Bacak atmosferin çok güzel olduğunu ifade etti.

21 kilometrelik yarı maraton kadınlar birincisi Ayşegül Yılmaz da harika bir parkurda birinci gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi, Muğla Ticaret Odası, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen etkinliğin organizasyonunu ise DOKTOB ve HAPPYCO üstlendi.

Yarışmaların sonunda dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. 

Cihat Cura


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