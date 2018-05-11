Uluslararası Diplomatlar Birliği sanatçılara ödül verdi

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) tarafından bu yıl birincisi gerçekleştirilen ödül töreni, ‘sanata ve sanatçıya’ temasıyla Günay Restoran’da düzenlendi. Sanat hayatında 25’inci yılını dolduran Ekin’e atfedilen geceye çok sayıda sanatçı katıldı. Sanatçılar en sevilen parçalarını seslendirdi.

Görkemli geceye ev sahipliği yapan Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ödül törenini bundan sonra geleneksel bir şekilde her yıl devam ettireceğiz. Uluslararası Diplomatlar Birliği’nde kültür ataşemizdir. Türkiye ve Avrupa arasında birçok kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Bizim için sanat çok önemlidir. DMW Avrupa Başkanımız Gunther Meinel’in çok çok selamları var. Kendisi maalesef gelemedi, şu an Rusya’da görüşmesi var. Türkiye’de 25 yıl sanat hayatında ayakta durabilmek gerçekten çok önemli. Ekin dostumuz sarsılmadan sanata hayatını devam ettirmiştir” diye konuştu.

Ahmet Selçuk İlkan, Selahattin Alpay, Ayhan Aşan, Kahtalı Mıçı, Latif Doğan, Çağatay Akman, Azeri sanatçı Şebnem Tovuzlu gibi sanatçıların yanı sıra çok sayıda medya mensubuna ödül verildi. Ayrıca Elif dizisinin küçük yıldızı İsabella Damla Güvenilir de ödül alan isimler arasındaydı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından onur ödülüne layık görülen Ekin, ödülünü alırken eşi Peri ve kızı Dilanay’ı sahneye davet etti. Ödülü eşi ve kızına veren Ekin, “Bir sanatçının eşi ve kızı olmak en zoru, ben ödülümü eşim ve kızıma veriyorum. 25 yıllık sanat hayatımda en büyük destekçilerim oldular, onlar hak ediyor” dedi.