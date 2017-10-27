Uluslararası Diplomatlar Birliği Zirvesi başladı

Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsü; Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, onur konuğu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımı ile gerçekleşen, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yanında, yerli- yabancı eğitim, siyasi ve ekonomik yaşamın önemli isimlerinin bir araya geldiği zirve; Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Serhat Akpınar’ın girişimi ve GAÜ’nün ev sahipliğinde “bir adım ileri” teması ile gerçekleşiyor.

Akpınar; “ileriyi hedefliyoruz, önceliğimiz bu’dur.”

“DMW Summit 2017” adlı uluslararası çağrı ile başlayan zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi mahiyeti ile yapan; Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Serhat Akpınar, başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere, dünyanın çeşitli noktalarından gelerek, zirveye katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Akpınar; “Attığımız her adım ve emek, Adamız’ın ve Ada İnsanı’nın refahı içindir. Zirve kapsamında, aramızda olan iş insanları, bilim insanları, diplomat ve siyasetçilerimizin arasında gerçekleşecek her türlü iş birliği, bizleri daima ileriye taşıyacaktır. İleriyi hedeflemek; biz Kıbrıslı Türkler için öncelik olmalıdır.” Diye konuştu.

Başkan Meinel; “KKTC için, güçlü olun ve iyimser olun.”

Birlik Başkanı Alman Parlamenter Gunther Meinel; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa içerisinde de ‘çok büyük’ bir yer kazanacağına dair inancını koruduğunu ifade ederek; “Kıbrıs'ta, iki ayrı ülke olmasının iyi bir şey olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği adına; bu sorunu çözmek için katkıda bulunmak istiyoruz. Yine, AB ve kendi hükümetlerimiz adına da; şu anki durumu, iyi bir seviyeye yükseltmek arzusunu yitirmedik. Olumlu sonuçlar; Ada’ya ve özellikle ekonomisine yansıyacaktır. Gelecek yıllarda, daha çok turist olacağına ve bu zirvenin; başarı ile sonuçlanacağına eminim. Ancak; KKTC için güçlü olun ve gayet iyimser olun. KKTC'nin Avrupa içerisinde de çok büyük bir yer kazanacağına inanıyorum ve hepinize tüm kalbimle güç diliyorum” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı; “AB’ye evet demiş, ancak bir milletin oyu ile de reddedilmiş bir milletiz.”

DMW 2017 Zirvesi Açılış Töreni ve ardından gerçekleşen panelde ‘onur konuğu’ olarak yer alarak görüşlerini aktaran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; 2004 Yılı’ndaki referandumda ‘bir millet olarak’ Avrupa Birliği’ne evet dediklerini, ancak Rumlar’ın olumsuz yaklaşımları ile ‘başka bir millet’ tarafından red edildiklerini hatırlatarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “bu noktada bir hususun altını çizmek isterim. Sayın Başkan ifade ettiler ki; Kendileri ve delegasyonu, AB yetkilileri ile konuşarak, buraya geldiler. AB'nin istikrarlı bir şekilde; KKTC'yi destekleyeceğini ve bizlerin daha ileriye gitmesinin mümkün olduğu mesajını ilettiler. Ben geri döndüklerinde, ve AB yetkilileri ile yeniden konuşmaları için bir bilgi daha vermek istiyorum. Biz, belki de dünyadaki tek örneği oluşturuyoruz. Tekrar ediyorum, 2004 Yılı’ndaki referandumda çözüme ve AB'ye evet demis bir toplumuz. Ancak, başka bir milletin oyu ile AB'ye girememiş bir milletiz. Bireysel olarak, bazı yönleri ile ‘Avrupalı’ sayılabiliriz. Avrupa değerlerini benimseyerek, demokratik, laik bir toplum olarak; kendilerini, Avrupa'nın bir parçası sayan Kıbrıs Türk Halkı, maalesef AB'nin nimetlerinden toplum ve devlet olarak faydalanamamaktadır. Bu yardımlar; sadece bir tarafa gidiyor, yani Güney Kıbrıs'a yarıyor.”

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde yapılan yardımların, sorunun tamamının görülmesine yardım etmediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, ihtiyaçlar kıyaslandığında, bunu çok düşük bir miktar düzeyinde olduğunu savundu. Müzakereler çerçevesinde oluşturulan bir çok komitenin hedeflerini gündeme getiren Akıncı; “ATOK gibi komitelerin hedefi neydi? Hedef, Kıbrıs Türkü'nü ve kurumlarını AB standartlarına yaklaştırmak için çalışmalar yapmak. Müzakereler başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, örneğin; ATOK Komitesi’nin çalışmalarına Rum Tarafı engel koydu. Avrupa Birliği de buna uydu. Ada’nın kuzeyinde Avrupa Birliği normlarında, tanımasalar da bir devletin varlığı kimsenin zararına değil, herkesin yararınadır. En başta da, komşularımızın yararınadır. Bundan rahatsızlık duyacak hiç kimsenin olmaması gerekir. Tabii, bu ATOK komitesi çalışır ya da çalışmaz, birileri bize bu yardımı yapar ,ya da yapmaz ama, biz KKTC Halkı olarak; tüm kurumlarımız ile, hak ettiğimiz çağdaş, demokratik normları her seviyede yaşama geçirmekle de mükellefiz. Bu da, bizim sorumluluğumuz. Kendi içimizde de birbirimizi anlayarak, geleceğe ilerlememiz lazımdır.” şeklinde konuştu.

“Bu topraklarda bir devletimiz var”

“Kıbrıs Sorunu” hakkında eksik bilgilendirme sonucu; döngüsel yanlışlıklar yapan AB Yetkilileri’ne net bir şekilde aktarılabilmesi görevini yapacak zirve ve zirveye ev sahipliği yapan GAÜ’yü kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sözlerini şöyle tamamladı; “Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Evimizin içini ihmal etmeden; çözüm olur ya da olmaz? bu topraklarda bir devletimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ve, 2 hafta sonra da 34’üncü yaşına giriyor. Tanınır ya da tanınmaz? Bu devlet yapısını; üniversiteleri ile, diğer kurum ve kuruluşları ile tabi ki; hükümeti, muhalefeti ile; meclisi, sivil toplumu ile, yerel yönetimleri ile; iyi çalışan iyi hizmet üreten toplumu ile... yabancılaşmayan toplumu ile ve iç içe, çok daha ileriye götürmek zorundayız. Bunu başarabilir miyiz? Cevabım; evettir. Çünkü; bu zamana kadar çok kez başardık. Şu anda içinde olduğumuz GAÜ; bunun en güzel örneklerinden biridir. Gelecek; hepimiz için daha güzel, daha aydınlık olacaktır. Buna inanarak, yolumuza devam edeceğiz.”