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Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu tanıtım toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın sadece terör ve belirli noktalarla anılması değil, değerleri ile güzellikleri ile tanınması ve bölgedeki algının ortadan kalkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.


04 Ekim 2016 12:21

Diyarbakır Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, kamu kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı. Burada Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu hakkında bilgi veren Vali Aksoy, kentin bütün yönleri ile tartışılacağı, konuşulacağı bir Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu’nu kentte gerçekleştirmek üzere önceki dönemlerde bir çalışma başlattıklarını hatırlattı. Sempozyum ile ilgili olarak bir web sayfası hazırladıklarını ve web sayfasının faaliyette olduğunu belirten Vali Aksoy, "diyarbakırsempozyumu.org web sayfası ile de bunun tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız Diyarbakır’ın her konusu ile ilgili çalışması olan bütün kişileri, kurumları, akademisyenleri bu sempozyumda görmek. Bu konu ile ilgili olarak Dicle Üniversitesi’nde bilim kurulu oluşturuldu, bu bilim kurulunun koordinasyonunda yapılacak olan çalışmalar yönlendirilecek. Bir yürütme kurulu oluşturuldu bu yürütme kurulu da sempozyumun hazırlıklarını ve çalışmalarını gerçekleştirecek. Buradaki bütün hedefimiz, amacımız sempozyumun Diyarbakır’ın tanıtımına sorunlarının tartışılmasına katkı sunmasıdır" ifadelerini kaydetti.

Diyarbakır 27 ana başlıkta anlatılacak

Sempozyumun konu başlıklarının 27 ana başlık halinde belirlendiğini ifade eden Vali Aksoy, şunları söyledi:
"Arkeolojisinden çevre ve atık yönetimine, eğitiminden ekonomi ve ticarete, kentleşmeden lojistiğe, yer bilimlerinden gıda, tarım ve hayvancılığa gibi birçok konu başlığını taşıyan bir sempozyum yapmayı hedefledik ve bu amaçla da yola çıktık. Diyarbakır’ın sadece terör ve belirli noktalarla anılması değil, Diyarbakır’ın değerleri ile güzellikleri ile tanınması ve bölgedeki algının ortadan kalkmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Çünkü dışarıdaki insanların Diyarbakır’ı gelip görmeden Diyarbakır ile ilgili değerlendirmelerinin çok farklı olduğunu gözlemliyoruz. Hedefimiz, Diyarbakır’ı güzel yönleri ile tarihi birikimleri ile 13 bin yıl öncesine kadar giden tarihi geçmişi, 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış kentin bu birikiminin de bir anlamda Türkiye ve dünya ile de paylaşılması adına önemli bir çalışma olarak bunu görüyoruz." 

Aydın Yorat 

Etiketler: Diyarbakır valiliği, tanıtım toplantısı, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu


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