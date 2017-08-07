Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası Avrupa’nın üst düzey 6 takımının katılımı ile Kuzey Kıbrıs’ta düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi ile Avrupa’nın iddialı takımlarını bir araya getireceği sezon öncesi hazırlık turnuvası olan “Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası”na ev sahipliği yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan “Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nın”, 14-15-16-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesinde katılan takımlar için ciddi bir sınav niteliği taşıyacak olan ve dört gün sürecek turnuvada Türkiye ve Avrupa’dan altı takım mücadele edecek.

Mini Euroleague

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası'na ilk kez üç Avrupa takımı da katılıyor. Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturacak olan Dr. Suat Günsel Kupasında Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB takımlarının yanı sıra İspanyadan CB Avenida, Çekya’dan ZWZ USK Prague ile Belçika’dan Castors Braine takımları mücadele edecek.

Maçlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oynayacak

İspanya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’nden takımların yer alacağı turnuva maçları, Yakın Doğu Üniversitesi RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Dr. Suat Günsel Kupası Euroleague öncesi çok önemli bir organizasyon”

Turnuva ile ilgili görüşlerini paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Euroleague ve Türkiye Ligi öncesi güzel bir motivasyon ve hazırlık yapacaklarını dile getirdi.

Geçen yıl hedeflerine ulaştıklarını ve yeni hedefler belirlediklerini ifade eden Kalaycıoğlu, "Gelecek sezon Eurolague’de mücadele edeceğiz. Lig öncesi Süper Kupa maçı oynanacak. Eksiklerimizi görmek, oyuncularımızı değerlendirmek ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bize göstermek adına önemli bir turnuva olacak. Hepsi birbirinden değerli oyuncuların bir araya geldiği güzel basketbol oynanacak keyifli bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Organizasyonda güçlü takımlarla oynayacağız. Kendi seyircimizin önünde hazırlık turnuvası kupasını da almak istiyoruz" dedi.

Murat Tümer: "Taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz"

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Murat Tümer, “Kulübümüz bu organizasyonu büyük önem veriyor. Türk ve Avrupa basketbolunun iyi takımlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hem rakiplerimizin sezon başında hangi seviyede olduklarını görmek hem de takımızın son durumu görüp değerlendirmek açısından lig öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs halkına güzel bir basketbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Seyircimizi tribünlerde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Basketseverleri dünya yıldızları ile buluşturacak”

Basketbolun Türkiye ve dünyada her geçen gün popülerliği artan, daha çok sevilen ve daha ön plana çıkan bir spor dalı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, “Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz, adına bir yakışır bir organizasyon basketseverleri bekliyor. Dr. Suat Günsel kupası elde ettiği uluslararası kimliği ile Kuzey Kıbrıslı basketbolseverleri dünya yıldızları ile buluşturacak” dedi.

Basketbolun ülkemizde gelişmesi ve yaygınlaşmasının önemli bir konu olduğuna değinen Doç. Dr. Günsel gençliğin önündeki ambargoları kaldırmak ve maçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oynanabilmesi için çalışmaların devam ettiğinden bahsetti.

Kıbrıs Türk takımı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Kupasını kazanarak basketbol tarihinde bir ilke imza attığını anımsatan Doç. Dr. İrfan Günsel, “Bir ülkenin ambargolara karşı sesi olma sorumluluğunu üstlenerek ve bugüne kadar ilk yılında 3 kupa birden kazanan takım olarak sesimizi duyurduk. Bu hazırlık turnuvası ile de basketbolun iddialı takımlarını ülkemize getiriyor olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Ülkemizde ilk kez bu kadar üst düzey takımın katılacağı Uluslararası bir organizasyon düzenleniyor. Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman gençlerimizin Uluslararası alanlarda önlerini açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dr. Suat Günsel Kupası sezon öncesi hazırlık turnuvalarında Türkiye ve Avrupa’da düzenlenen turnuvalar arasında çok önemli bir yer edindi. Basketbolumuz gün geçtikçe gelişiyor ve bu gelişime tanık olmak bizlerin en önemli itici gücü olmuştur. Beş Euroleague bir Eurocup takımının katılacağı turnuva eminim ki çok güzel maçlara sahne olacak. Taraftarımızın önünde keyif veren bir basketbol izeleyeceğimizden eminim. Özellikle gençlerimizin turnuvayı büyük bir ilgiyle takip etmesini diliyorum. Her zaman desteğini gördüğümüz basın yayın kuruluşlarımızın da bu organizasyona olan ilgilerinin devam etmesini diliyorum” dedi.