Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası ile Euroleague provası yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi ile Avrupa’nın iddialı takımlarını bir araya getireceği sezon öncesi hazırlık turnuvası olan, 'Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 14-15-16-17 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu'nda yapılacak olan turnuvada Basketbol Kadınlar Euroleague ve Eurocup'ın elit takımları olan Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, CB Avenida, ZWZ USK Prague ve Castors Braine şampiyon olmak için kıyasıya mücadele verecek.

“Kendi seyircimizin önünde turnuva kupasını almak istiyoruz”

Turnuva ile ilgili görüşlerini paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Gelecek sezon Eurolague’de mücadele edeceğiz. Lig öncesi Süper Kupa maçı oynanacak. Eksiklerimizi görmek, oyuncularımızı değerlendirmek ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bize göstermek adına önemli bir turnuva olacak. Hepsi birbirinden değerli oyuncuların bir araya geldiği güzel basketbol oynanacak keyifli bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Organizasyonda güçlü takımlarla oynayacağız. Kendi seyircimizin önünde hazırlık turnuvası kupasını da almak istiyoruz'' dedi.

“Seyircimizi tribünlerde görmek istiyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Murat Tümer, “Kulübümüz bu organizasyonu büyük önem veriyor. Türk ve Avrupa basketbolunun iyi takımlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hem rakiplerimizin sezon başında hangi seviyede olduklarını görmek hem de takımızın son durumu görüp değerlendirmek açısından lig öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs halkına güzel bir basketbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Seyircimizi tribünlerde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Turnuva, basketbol severleri dünya yıldızları ile buluşturacak”

Basketbolun Türkiye ve dünyada her geçen gün popülerliği artan, daha çok sevilen ve daha ön plana çıkan bir spor dalı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, “Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz, adına bir yakışır bir organizasyon basket severleri bekliyor. Dr. Suat Günsel kupası elde ettiği uluslararası kimliği ile Kuzey Kıbrıslı basketbol severleri dünya yıldızları ile buluşturacak” ifadelerini kullandı.

İspanya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’nden takımların yer alacağı turnuva maçları, Yakın Doğu Üniversitesi RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.