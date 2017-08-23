Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nın fikstürü belli oldu

Avrupa’nın üst düzey altı takımının katılımıyla 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası maçlarının programı belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Bayanlar Euroleague ve Eurocup’ın elit takımlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşacağı Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nda, 6 takım A ve B grubu olmak üzere iki grupta mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın B grubunda mücadele edeceği kupanın açılış maçında Galatasaray ile İspanya’nın CB Avenida takımları karşılaşacak.

A grubunda Galatasaray, CB Avenida ve Hatay BŞB ile B grubunda Yakın Doğu Üniversitesi, ZWZ USK Prague ve Castors Braine takımlarının şampiyon olmak için kıyasıya mücadele vereceği kupa maçları, Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor salonunda oynanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.

Tümer: "Turnuvanın tercih edilmesi çok önemli"

Turnuva ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer, “Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nın biz de dahil olmak üzere katılan tüm takımların sezon öncesi son durumlarını görüp değerlendirme açısından çok önemli ve ciddi bir prova olacağına inanıyorum. Maçları en iyi şekilde değerlendirmek ve lige hazır bir şekilde başlamak bütün takımların isteği. Ev sahibi olarak yıllardır Avrupa Kupalarında yer alan üst düzey yabancı takımların turnuvamızı tercih etmesi bizim için önemli. Organizasyonun basketbol otoriterleri tarafından da dikkatle takip edilmeye başlanması, turnuvanın öneminin her geçen yıl katlanarak arttığının bir göstergesi. Keyifli ve güzel bir basketbol izlettireceğimiz turnuvanın sezon öncesi bütün takımlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvasının programı ise şu şekilde,

14 Eylül 2017

17:15 Galatasaray -CB Avenida

19:30 Yakın Doğu Üniversitesi - ZWZ USK Prague

15 Eylül 2017

17:15 Hatay Büyükşehir Belediyesi - Galatasaray

19:30 Castors Braine - Yakın Doğu Üniversitesi

16 Eylül 2017

17:15 CB Avenida - Hatay Büyükşehir Belediyesi

19:30 ZWZ USK Prague - Castors Braine

17 Eylül 2017

15:00 A Grubu 3.sü - B Grubu 3.sü ( 5.lik ve 6.lık maçı)

17:15 A Grubu 2.si - B Grubu 2.si ( 3.’lük ve 4.lük maçı)

19:30 A Grubu 1.si - B Grubu 1.si ( Final Maçı)