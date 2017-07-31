Uluslararası düzeyde en “tatlı” okul başladı!

Birer gönüllü kültür elçisi konumuna gelecekler

Bugüne kadar çeşitli ülkelerden 500’den fazla öğrencinin katıldığı programa bu yıl 16 farklı ülkenin 25 farklı üniversitesinden 70 uluslararası öğrenci yer aldı. 12 Ağustos’a kadar sürecek olan programda öğrenciler, dünyanın en seçkin akademisyenlerinden, zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkilerinden robot geliştirmeye, DNA’nın keşfinden, moda tasarımına kadar çok farklı konularda eğitim alırken, tarihi, kültürel ve sosyal etkinlik ve gezilerle de Türkiye’yi ve İstanbul’u daha yakından tanıyarak, birer gönüllü kültür elçisi olarak ülkelerine dönüyorlar.

Kış, yaz ve bahar olmak üzere yılda üç kez düzenlenen Delightful School Istanbul programında, çok kültürlü bir ortamda görülen eğitimin neticesinde, öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve iletişim kurma deneyim ve becerisi kazandırma amaçlanıyor. Ayrıca, özenle seçilen ve alanında uzman öğretim elemanları tarafından İngilizce olarak verilen derslerde, bilimsel düzeyde bilgiler edinilmesi hedefleniyor. Üstelik bu derslerin, AKTS sayesinde kredi olarak kullanılması da mümkün. Programda son olarak, program içeriğinde bulunan sosyal ve kültürel aktivite ve tanıtımlar sayesinde, öğrencilerin Türkiye’yi ve İstanbul’u daha yakından tanıması, görmesi ve tecrübe etmesi amaçlanıyor.

“Dünya barışına katkıda bulunuyoruz”

Konuyla ilgili olarak konuşan İAÜ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Ayşe Deniz Özkan da gençlerin uluslararası düzeyde ilişkiler kurmasıyla dünya barışının oluştuğuna dikkat çekerek, “Eğitim aynı zamanda keyifli de olmalı. Gençler hem öğrenecek hem gezecek hem de birbirleri ile arkadaşlık kuracaklar. Dünya barışı gökten zembille inmiyor. Gençler birbirleri ile tanışıp beraber vakit geçirdikleri zaman bu barış ve kardeşlik düşüncesi hayata geçecek. Böyle böyle biz de dünya barışına katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Bu imkanı sağladığı için üniversitemize çok teşekkür ederiz”

İAÜ Uluslararası Kısa Dönem Değişim Programları Koordinatörü Emin Devrim Fidan da bu tarz eğitim programlarının öğrenciler için çok iyi bir tecrübe olduğuna dikkat çekti. Emin Devrim Fidan aynı zamanda, “İki hafta içerisinde öğrenciler Türkiye’ye adım attıklarından itibaren, üniversite ve bizim öğrencilerimiz ile tanışıp hem burada dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlerden kaliteli bir eğitim alıyorlar hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar. Bu program sonunda öğrenciler birbirlerine sarılarak ve ağlayarak ayrılıyor. Çünkü onlar burada kurmuş oldukları arkadaşlıkları bir ömür hatırlayacaklar. Bunların hepsi bizim için gerçekten çok önemli tecrübeler. Bu imkânı bize sağladığı için üniversitemize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

