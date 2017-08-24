Uluslararası festival 2000 yıllık antik tiyatroda başladı

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatroda G. Verdi’nin “Aida” operası ile başladı. Festivalin ilk gösterimi öncesinde antik tiyatroya girmek için uzun kuyruklar oluşturan yerli ve yabancı uyruklu turistler kostümlü sanatçılarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Festivale katılan Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yaymak, bu tür uluslararası etkinliklerin ülkenin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayacağını kaydetti. Yayman ayrıca Antalya’yı sadece turizmin başkenti değil kültürün, sanatın, operanın ve balenin de başkenti haline getirmek istediklerini söyledi. Protokol dahil olmak üzere bin 272 kişinin katıldığı gösteri de seyirciler keyifli anlar yaşadı.

300 kişilik kadro ile sahnelenen eserin açılış gecesinde “Radames” rolünü Viyana Devlet Operası sanatçısı Kamen Chanev, “Aida” rolünü Varna Operası sanatçısı Dimitrinka Raycheva, “Amneris” rolünü Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı Agunda Kulaeva, “Amonasro” rolünü İstanbul DOB sanatçısı Murat Güney, “Ramfis” rolünü Antalya DOB sanatçısı Engin Suna, “Il Re” rolünü Antalya DOB sanatçısı Şafak Güç, “Un Messaggero” rolünü Antalya DOB sanatçısı Burak Pektaş, “Sacerdotessa” rolünü Antalya DOB sanatçısı Arzu Aydoğdumu canlandırdı.

“Aida”nın ikinci temsilinde Antalya ve Mersin Devlet Opera Balesi sanatçıları sahnede olacak. 25 Ağustos 2017, Cuma akşamı sahnelenecek Orkestra şefi ise Alexandru Samuil yönetimindeki temsilin solistleri ise M. Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Stare Çelebi (Samsun DOB), Alaaddin Atseven, Şafak Güç, Engin Suna, M. Burak Pektaş, A. Zişan Damcıoğlu.

29 Ağustos Salı akşamı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından uyarlanan “Uyuyan Güzel”i, Piyotr İlyiç Çaykovski’nin müzikleri eşliğinde Marius Petipa koreografisi ile sahneye taşıyor.

Kapanışta, 4 Eylül 2017 Pazartesi akşamı, Rusya’dan festivale katılan Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu, “Şehrazat / Chopınia / Poloveç Dansları” üçlü dans gösterilerini sunacak. Michael Fokin’in koreografisini Andris Liepa sahneye koyacak.

Festivalin tüm gösterimleri saat 21.00 da başlayacak. Gösterim fiyatları ise normal 50 TL ,Öğrenci ve Öğretmenlere 25 TL , Özürlü ve 65 yaş üstü kişilere ücretsiz olacak.

Her yıl 60 bin izleyici

Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk opera / bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994 yılından bu yana Antalya’da bulunan iki bin yıllık Antik tiyatroda gerçekleştiriliyor. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, başta Antalya kenti olmak üzere Akdeniz kıyı şeridi boyunca her yıl 60.000 ‘e ulaşan yerli ve yabancı izleyicisi ile Türkiye’nin en önemll festivallerinden biri olarak biliniyor. Devlet Opera ve Baleleri’nin organize ettiği önemli sanat etkinliklerinden biri olan Aspendos Opera ve Bale Festivali; başlangıcından beş yıl sonra uluslararası kimliğe kavuşmuştu.

Avrupa’nın saygın kuruluşları arasında olan Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA-European Festivals Association ) kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 2015 yılında, dünyanın ilk ve tek “Kalite Yönetim Belgesi” ödülünü (TS-EN-ISO 9001: 2000) alan festival olmuştu.

Harun Erdoğdu