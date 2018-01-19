Uluslararası 'Geleceğin E Hali Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen Uluslararası 'Geleceğin E Hali Kongresi'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıda kongrede nelerin yapılacağına dair bilgiler paylaşıldı ve sahte ilaçlar ve sahte kozmetik ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğinin altı çizildi. Toplantıya PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, PGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Ayfer Denizoğlu, PGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Mücahit Birik, PGED Genel Sekreteri Ecz. Özgül Karaoğlan ve diğer yönetim kurulu üyeleri, Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Ecz. Neylan Zırhlıoğlu ve diğer kongre yürütme kurulu üyeleri, PGED üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'ni üçüncü kez 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceklerini ve kongrenin 'Değişim, Şimdi!' sloganı ile yapılacağını açıkladı.

''İnternetten sahte ilaç satışı çok yaygınlaştı''

Kongre hakkında bilgi veren Ecz. Armağan Ener, ''2012 ve 2016 yıllarında gerçekleştirmiş olduğumuz 'Geleceğin E Hali' en büyük eczacılık buluşmasını, bu yıl Eylül ayının 28-30’u arası İstanbul Kongre Merkezi’nde bir kez daha tekrarlayacağız. Bu kongrede en önemli amacımız; değişimi, eczanelerimizi, eczacılık mesleğini geleceğe taşımak. Aynı zamanda sektörümüzü de geliştirmek ve içinde bulunduğumuz sağlık sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte mesleğimizi daha iyi günlere taşıyabilmenin çalışmalarını yapmak istiyoruz. Bu yıl toplumsal yara haline gelen ve vurgulamak istediğimiz bir konu var; sigarayı bırakma konusu ve obezite konusunda özellikle etkili çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre son dönemde sahte ilaç üretimi ve dağıtımı özellikle internet aracılığı ile çok yaygınlaşmış vaziyette bu konuda binin üzerinde sahte ilacın toplatıldığını biliyoruz ve bu ilaçların büyük kısmı zayıflama ilaçları. Bu ilaçlar halkın sağlığını tehdit eden boyuta geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış olduğu ham maddelerin olduğu bu ilaçlar insanların böbreklerini, karaciğerlerini hatta hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Cinsel sağlık ürünleri de aynı şekilde hastaların doktor önerisiyle ya da eczacıların önerisiyle alması gereken dozların çok çok üzerinde. Bu dozlar maalesef bu sahte ilaçların içerisinde bulunuyor. Bu sebeple de insanlar sağlıklarını kaybedebiliyorlar'' şeklinde konuştu.

''Sahte kozmetik ürünler halk sağlığını tehdit ediyor''

Dermokozmetiklerin tedavi eden veya tedaviye yardımcı olan ürünler olduğunu ifade eden Ecz. Neylan Zırhlıoğlu da, ''Kozmetikleri, dermokozmetikleri ayıran kısım bu aslında. Çünkü ilaç tekniklerine göre üretilen, Ar-Ge yapılmış ve içerisinde gerçekten cilt sağlığına asla zararı olmayan ürünlerden meydana geliyor. Bu ürünlerin mutlaka eczanelerde eczacı danışmanlığında tüketiciye verilmesi gerekiyor. Çünkü internette satılan ürünler, ya son kullanma tarihlerinin dolmasına çok az zaman kalmış ya tarihleri geçmiş yada merdiven altı tabiri ile nerede üretildiği belli olmayan ürünler. Maalesef ki çok önemli dermokozmetik firmalarının ürünlerini de görüyoruz. Mutlaka dermokozmetik ürünler eczanelerden alınmalı diyoruz. Çünkü bu işin eğitimini alan tek meslek grubu eczacılar'' diye konuştu.

