Dışişleri Bakanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing, Sayın Bakanımızın davetine icabetle IX. Büyükelçiler Konferansı’na iştirak etmek üzere 11-13 Ocak 2017 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Genel Direktör Swing’in ziyareti çerçevesinde IX. Büyükelçiler Konferansı marjında büyükelçilerimize hitap etmesi ve Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Ahmet Yıldız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ülkemiz ve IOM arasında mevcut ev sahibi ülke anlaşmasını tadil eden bir anlaşmanın da Sayın Bakan Yardımcımız ve Genel Direktör Swing tarafından imzalanması planlanmaktadır” denildi.

Uğur Kan Yüksek