Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing’in Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 9. Büyükelçiler Konferansı’na iştirak etmek üzere Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Türkiyeye geliyor

11 Ocak 2017 16:12

Dışişleri Bakanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing, Sayın Bakanımızın davetine icabetle IX. Büyükelçiler Konferansı’na iştirak etmek üzere 11-13 Ocak 2017 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Genel Direktör Swing’in ziyareti çerçevesinde IX. Büyükelçiler Konferansı marjında büyükelçilerimize hitap etmesi ve Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Ahmet Yıldız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ülkemiz ve IOM arasında mevcut ev sahibi ülke anlaşmasını tadil eden bir anlaşmanın da Sayın Bakan Yardımcımız ve Genel Direktör Swing tarafından imzalanması planlanmaktadır” denildi.

 

Uğur Kan Yüksek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç