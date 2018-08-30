Uluslararası İstanbul Su Sporları Fan Zone Festivali Akasya’da

Akasya'nın sponsorluğunda gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Su Sporları Fan Zone Festivali 1-2 Eylül tarihlerinde Akasya Park'ta gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; 12.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek festivalde yarışmalar, DJ performansları ve sürprizler eşliğinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Çifte festival

Ayrıca, bu yıl 8-9 Eylül tarihlerinde Maltepe Şehir Parkı’nda düzenlenecek 4'üncü Uluslararası Su Sporları Festivali’ne sponsor olan Akasya'dan festival hakkında 30 Ağustos ila 7 Eylül tarihleri arasında detaylı bilgi alınıp, kayıt yaptırılabilecek. Festivalin sporcu kitleri de 5-7 Eylül arasında yine Akasya’da dağıtılacak.