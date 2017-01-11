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Uluslararası Kıbrıs Konferansı yarın

Cenevre’de 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kıbrıs Konferansı yarın

11 Ocak 2017 17:05

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak. Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de hazır bulunacağı konferansa; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. Garantörlerin daha üst seviyede temsil edilip edilmeyeceğinin, 3 gündür devam eden müzakerelerde elde edilecek gelişmelere bağlı olduğu iddia ediliyor.

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, konferans öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Toplantıya müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis’in de davet edildiği öğrenildi. Cenevre’deki uluslararası konferansın yarın TSİ 13.00 sıralarında BM’nin Cenevre Ofisi’nde başlaması bekleniyor. Konferansta liderlere 25 kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.

Konferansa saat 15.00’te ara verilerek, resepsiyona geçilecek. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, liderlerin yanı sıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası resepsiyon kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor. Uluslararası konferansın, TSİ 16.00’da çalışma yemeğiyle devam etmesi öngörülüyor. Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor. Yemek sonrasında devam edecek konferansın 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.
 


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