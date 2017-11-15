Uluslararası Lojistik Fuarı törenle açıldı

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın 11’incisi araçlara, taze ürün taşımacılığına ve hava kargoya özel bölümleriyle kapılarını açtı. 15-17 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerinin karar vericilerini bir araya getirecek.

Taşımacılık ve lojistik sektörünün dünyaca tanınmış markalarını buluşturan fuarın açılış töreninde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle dünya ticaretinden pay almak için önemli altyapı yatırımları yaptığına vurgu yaparak, “Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuar’ı bu yıl 11’inci kez gerçekleşiyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyayı konum itibariyle Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının kesişme noktası olması nedeniyle lojistik alanında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Zaten şuanda dünyadaki gelişmeler de Doğu-Batı ticaretinin giderek yükseldiğini, daha da artacağını bize gösteriyor.

Türkiye bu ticarette çok önemli rol alabilecek bir ülke. Bunun için çok önemli altyapı yatırımları yapılıyor. Yollar; köprüler, demiryolu bağlantıları kuruluyor, limanlar yapılıyor. Hava kargo alanında çok önemli yatırımlar bulunmaktadır. Türkiye bu yatırımları bu ticaretten pay almak için yapmaktadır. Ancak bu altyapı yatırımlarının yanı sıra konferanslar, paneller, yayınlar, yasal düzenlemeler gibi üstyapı etkinlikleri de çok önem taşımaktadır. Bunlardan birisi de lojistik fuarlarıdır” diye konuştu.

“Çok önemli markalar bu fuarda yer almaktadır”

Bu sene fuara 15 bin civarında bir ziyaretçi topluluğu beklediklerini ifade eden İlker Altun, şöyle konuştu: “Lojistik fuarı olarak logitrans, bölgesinde bu coğrafyadaki en önemli, en güçlü buluşma yeridir. Son derece önemli bir lojistik platform oluşturmaktadır. Biz Türkiye’nin altyapı alanındaki politikalarına son derece uygun bir şekilde bir üstyapı etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Logitrans bu anlamıyla çok önemli bir işleve sahiptir. Bugün fuarımızda 150 kadar hepsi dünya çapında marka haline gelmiş firmalar temsil edilmektedir. Firmaların kendilerini temsil düzeyi en üst düzeye gelmiştir. Bunların yaklaşık yarısı yabancı firmalardan oluşmaktadır. Yani Türkiye dışından firmalardır. Çok önemli markalar bu fuarda yer almaktadır. Ziyaretçilerimizin de 15 bin civarında olmasını bekliyoruz. Bu tür bir fuar için son derece nitelikli ve satın almacılardan oluşan bir ziyaretçi kitlemiz bulunmaktadır".

Düzenlenen açılış töreninin ardından fuara en çok katılım gösteren firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz

