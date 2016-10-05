İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde faaliyet gösteren reklam firması olarak bilinen iş yerinin, telefonla Almanya’da yaşayan Alman vatandaşlarını arayıp Alman kanunlarına göre yasak olan loto bahsi oynatmak vaadi ile dolandırıcılık yaptıklarını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı. Geçen mayıs ayından itibaren teknik ve fiziki takibi sürdüren polis ekipleri, dolandırıcılık şebekesinin işleyişini çözdü. Şebekenin G.G. ve T.B. liderliğinde, 2011 yılında paravan olarak reklam firması açtığı ve 2013 yılında dolandırıcılık olayına başladıkları belirlendi.

YÜZDE 100 KAZANMA GARANTİSİ VEREREK KANDIRDILAR

G.G. ve T.G. liderliğindeki şebekenin yanında; dört bilgisayar programcısı, bir muhasebeci ve Almanya’da doğup büyümüş olan Türk asıllı ve Almancayı çok iyi bilen çağrı merkezi çalışanı, 9 Alman vatandaşı ve iki Türk call center çalışanı olduğu belirlendi. İddiaya göre, hacker olan bilgisayar programcıları, önce Alman vatandaşlarının bilgilerini elde etti. Bu yöntemle 1 buçuk milyon Alman vatandaşının bilgileri ele geçirilirken, Almancayı çok iyi bilen çalışanlar Alman vatandaşlarını aradıklarında ilk etapta, "Deutschenjackpostsystm49’dan arıyorum. Daha önce çok sayıda bahis oynamışsınız. Sitemden ben bunu görüyorum. 12 aylık aboneliğiniz var, bunu 3 aya indirelim, aylık 69 Euro ödeme yapın. Şirketimiz size güzellik yapıyor. 200 kişilik finalist listesine girdiniz. Size yüzde 100 kazanma garantisi veriyoruz" diyerek Alman vatandaşlarını ikna etti ve onları her ay 69 Euro dolandırdı.

ŞANS OYUNU OYNAYANLARI BULUP KORKUTTULAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü soruşturmada, şebeke lideri G.G.’nin de şans oyunu oynayan Alman vatandaşlarını arayarak kendini adliyede çalışan görevli, polis, savcı, avukat veya haciz görevlisi olarak tanıttığı, şans oyunu oynadıklarını, borcu olduklarını ve borcu ödemedikleri takdirde haciz geleceğini ya da mahkemelik olacağını söyleyerek korkutup Western Union aracılığı ile para havalesi yaptırdığı belirlendi. Dolandırıcılık şebekesinin Almanya’da bulunan bazı hesaplara bu paraları yatırarak daha sonra kargo aracılığıyla Türkiye’ye getirdikleri ileri sürüldü.

PROGRAMLA ALMAN NUMARASINDAN ARANIYOR GİBİ GÖSTERDİLER

Örgütlü bir şekilde suçun işlendiğini belirleyen polis ekipleri, şahısların Almanya’dan sınır dışı edilen ya da kesin dönüş yapan Almanca diline hakim Türk asıllı Alman vatandaşlarından oluştuğunu, bu şahısların çağrı merkezi, web tasarımı yapan iş yeri ya da home ofis adı altında iş yeri kurduklarını belirlendi. Öte yandan şahısların çeşitli bilgisayar programları ile arama yaptığı ve bu sebeple telefon numarasının Almanya’dan arama yapılıyormuş gibi görüldüğü bildirildi.

İKNA EDEMEDİKLERİNİ KARA LİSTEYE ALDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin çalışma şeklini çözdükten sonra geçen 22 Eylül’de operasyon yaptı. Reklam şirketinin bulunduğu adrese ve şebeke lideri G.G.’nin evinde yapılan aramalarda; 33 adet masa üstü bilgisayar, altı adet laptop ve üç adet server bilgisayar ile çok sayıda Almanca doküman ele geçirildi. Bilgisayarda yapılan incelemelerde 1 milyon 500 binin üzerinde Alman vatandaşlarına ait ad-soyad, telefon numarası, banka hesap bilgileri ve adres bilgileri bulundu. 1,5 milyon kişiden 95 bin kişinin arandığı, 4 bin 443 kişiye piyango satışı yapıldığı belirlendi. Ayrıca, şebeke üyelerinin yapılan aramalar sonucu ikna edemedikleri Alman vatandaşlarını kara listeye aldıkları ve bir daha aranmaması için uyarıda bulundukları belirlendi. Çağrı merkezinin bulunduğu bölümde ise "Bu kısımda Türkçe konuşulması yasak" yazsı görüldü. Şahısların, Alman vatandaşlarını dolandırmak isterken özellikle kadın elemanları kullandıkları, çalışanların ise asgari ücret ve her dolandırdığı kişi üzerinden prim aldıkları, bu yöntemle çalışan maaşlarının aylık 3 bin liranın üzerinde olduğu saptandı.

OPERASYON SONRASI DÜĞÜN İPTAL OLDU

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şebeke lideri G.G.’nin 16 banka ve PTT şubesinde bulunan hesaplarında toplam 300 bin Euro ve 200 bin lira olduğunu belirlerken G.G.’nin eski eşine ait banka hesaplarında ise 300 bin Euro olduğu tespit edildi. G.G.’nin kendi üzerine olmayan ama lüks evinde bulunan, kendisinin kullandığı üç adet değişik markalarda lüks aracı olduğu belirlendi. G.G.’nin, G.Y. (25) ile nişanlı olduğu, nişanlısına lüks bir daire ve lüks bir araç aldığı ileri sürülürken nişanlısı ile geçen 1 Ekim günü evlenmek için tarih aldıkları ancak polisin operasyonu ile evliliğin iptal olduğu öğrenildi.

18 ŞÜPHELİDEN 11’İ TUTUKLANDI

Olayla ilgili dokuzu erkek 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan dört şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest kalırken 14 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dördü ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken aralarında şebeke liderleri G.G. ve T.G.’nin de bulunduğu yedisi kadın 11 kişi tutuklandı.

HAKSIZ KAZANÇ 1 MİLYONU GEÇEBİLİR

Interpol ile temasa geçen İzmir polisi, dolandırılan 10 Alman vatandaşını bulurken, bunların dolandırıcılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Dolandırılan diğer Alman vatandaşlarına da ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinlemesine incelerken ilerleyen zamanlarda şebekenin elde ettiği haksız kazancın 1 milyonun üzerinde rakamlara ulaşabileceği öğrenildi.