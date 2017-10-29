Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Servet Tazagül Spor Salonu’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, turnuvaya Azerbaycan’dan katılan ve A kategorisinde yarışan 'Büyükusta' unvanlı Nijat Abasov birinci oldu. 13 ülkeden 167 sporcunun katılımıyla 22 Ekim Pazar günü başlayan ve 9 kategoriden oluşan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Satranç Turnuvası’nın ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hikmet Koç, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvanın 9. turu sonunda, A kategorisinde Nijat Abasov birinci, Vugar Rasulov ikinci olurken, yarışmaya Ukrayna’dan katılan Konstantin Tarlev üçüncü olarak ödüllerini Başkan Vekili Hikmet Koç’tan aldılar.

B kategorisinde birinci Abdullah Özbilici, ikinci Erdinç Çelik ve üçüncü Sefa Var oldu. Sporculardan Ekin Barış Özenir ve Nazmi Can Doğan da sergiledikleri başarılı performansları ile ilk Uluslararası Usta ‘IM’ (International Master) unvanını elde etmeye hak kazandılar.

Turnuvaya Türkiye’den katılan sporculardan Ekin Barış Özenir, Nazmi Can Doğan ve Babageldi Anneberdiyev, A kategorisi 'En İyi Türk Sporcu' dalında dereceye girerek ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel’den aldılar.

Mersin’de gerçekleşen turnuvaya ilk kez katılan ve A kategorisinde birinci olan Nijat Abasov, “Türkiye’de birçok turnuvaya katıldım. Mersin’de ilk kez turnuvaya katılıyorum ve Mersin’i çok sevdim. Turnuvada bugün birinci oldum ve gerçekten çok mutluyum. Bu başarımı daha ileri seviyelere taşımak istiyorum. Onun için daha çok gayret göstereceğim. Bence insanlarda böyle büyük organizasyonlara daha çok katılım göstermeliler" dedi.