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Uluslararası özel güvenlik şirketinin CEO’su Bolu’da kaza yaptı

Bolu’da Abant Tabiat Parkı yolunda meydana gelen kazada yaralanan uluslararası bir güvenlik şirketinde CEO olduğu öğrenilen sürücü sıkıştığı araçtan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uluslararası özel güvenlik şirketinin CEOsu Boluda kaza yaptı

08 Aralık 2016 00:44

Kaza, saat 21:15 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Abant Tabiat Parkı istikametinden Bolu’ya seyir halinde olan 46 yaşındaki Hasan Alsancak idaresindeki 34 KB 7521 plakalı otomobil karla kaplı zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün araçta sıkıştığını görerek Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri Alsancak’ı 45 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Alsancak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Hasan Alsancak’ın 1992 yılında polis akademisinden mezun olduktan sonra emniyet teşkilatında üst düzey görevlerde bulunduğu, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi’nde kıdemli ülke güvenlik ve güvenlik danışmanı olarak da çalıştığı ve şu anda resmi görevinden ayrılarak uluslararası özel bir güvenlik şirketinde CEO olarak çalıştığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: CEO, kaza


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