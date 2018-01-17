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Uluslararası seviyede aranan DEAŞ’lı Kayseri’de yakalandı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan DEAŞ'lı ve eşi yakalandı.

Uluslararası seviyede aranan DEAŞlı Kayseride yakalandı

17 Ocak 2018 10:43

Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.

Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. 

Turan Bulut

Etiketler: Kayseri

 

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