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“Uluslararası standartlarda üstün nitelikli sağlık çalışanları yetiştiriyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulma amacının uluslararası standartlarda üstün nitelikli sağlık çalışanları yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.

“Uluslararası standartlarda üstün nitelikli sağlık çalışanları yetiştiriyoruz”

07 Şubat 2017 16:13

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan fakülte için,“Bünyesinde yer alan evrensel değerler ışığında üstün nitelikli sağlık çalışanları yetiştirilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulamak, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak, üretilen bilginin ilgili tüm sektörlere iletilmesini ve toplum yararına kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur” dedi.

Fakülte’de, ilk açılan Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Yönetimi Bölüm’lerine, 2013-14 akademik yılında İngilizce Hemşirelik, 2014-15 akademik yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Odyoloji Bölümleri, 2016-17 akademik yılında ise “Kardiyak Rehabilitasyon ve Perfüzyon bölümü katıldı.
YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan 13 Bölüm ile başarıdan başarıya koştuklarını dile getiren Prof.Dr. Sevinç Yücecan, “ Kuruluşundan bu yana geçen kısa bir süreç içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi üniversite bünyesinde öğrenci sayısı en yüksek olan 5. Fakülte olma potansiyeline sahip olmuştur"dedi.

"Fakülte'de 13 Bölüm İle Dünya Standartlarıyla Yarışacak Düzeylerde Verilen Eğitimde Çağdaş Araç-Gereçler Ve Olanaklardan Yararlanılmaktadır"


Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan; Fakülte çatısı altında 13 bölümün eğitim sisteminde; sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen, ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süregelmekte, dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler ve olanaklardan yararlanılmaktadır, Ayrıca öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini de sağlayarak, projeler üretilmekte, Kıbrıs’ın dokusunu yansıtan araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemizde bu çerçevede yapılan araştırmaların sayısı 150’yi aşmıştır” diye açıkladı.

Yücecan; Akademik kadromuz, ilk günden bugüne değin bilgisini, yüreğini ve gücünü birleştirerek ve başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş gençler yetiştirme ilkesi ile hareket etmektedir” diye vurguladı.

Prof.Dr. Sevinç Yücecan;"Biz Tüm Öğrencilerimizle, Tüm Çalışanlarımızla Büyük Bir Aileyiz"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan konuşmasına “Bugün için Fakültemizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan öğrenci sayısı 1845 dir. Biz tüm öğrencilerimizle, tüm çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Ben buna inanıyorum. Zor anlarda da, mutlu anlar da kenetlenmesini bilen bir aile” diye devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, T.C. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayını alarak ÖSYS 2007-2008 kılavuzunda ‘Beslenme ve Diyetetik’ alanında lisans düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına başlayarak ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ veren dördüncü, KKTC’deki mevcut üniversiteler içerisinde ise ‘ilk’ Beslenme ve Diyetetik Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Yücecan; “Fakültemizden Başarı İle Mezun Olanlar YDÜ Hastanesi Başta Olmak Üzere KKTC’de Gerekse Türkiye Cumhuriyetinde Özel Ve Kamuya Ait Yataklı Ve Ayaktan Tedavi Veren Tedavi Kurumlarında Görevlerini Başarı İle Sürdürmektedir"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. Sn. Yücecan “Fakültemizden başarı ile mezun olan Diyetisyenler, Hemşireler, Fizyoterapistler ve Sağlık Yöneticileri KKTC’de başta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olmak üzere gerek KKTC’de gerekse Türkiye Cumhuriyetinde özel ve kamuya ait yataklı ve ayaktan tedavi veren tedavi kurumlarında görevlerini başarı ile sürdürmektedir. Mezunlarımız ile ilgili geri dönüşler gurur verici “ diye açıkladı.
 

Etiketler: Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık haberleri, Yakın Doğu Üniversitesi


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