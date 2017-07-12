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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında akıl almaz yöntem

Mersin'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanmış nevresim kutularının içerisinde 99 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında akıl almaz yöntem

12 Temmuz 2017 09:09

Edinilen bilgiye göre, kargo ile yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'deki bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği ile kargo şirketindeki koliler arasında yapılan aramada, yabancı bir şahıs tarafından ülkesi Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere teslim edilen 5 koli içerisindeki 50 adet nevresim takımının bulunduğu kutuların kapağına gizlenmiş halde 99 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisi bile şaşkına çeviren olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği, kolileri kargo şirketine teslim eden yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Hüseyin Kar
 

Etiketler: uyuşturucu


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