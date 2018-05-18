Uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecekler

Akademik potansiyeli yüksek öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen The World Scholar’s Cup (Dünya Bilginler Kupası) bu yıl İstanbul ayağında Avrupa Sınav Koleji, ortaokuldan 2, liseden 4 takım toplamda 6 takımın tamamını Barselona, Melbourne ve Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası turnuvalardan birine göndermeye hak kazandı.

Dünya bilginler kupası bilgi yarışması

Turnuva, 2007 yılında Daniel Berdichevsky tarafından başlatıldığı ve uluslararası öğrenme festivali ya da bilgi dekatlonu olarak da tanımlanabilen bir program olduğu belirtildi. Konuşma dilinin İngilizce olduğu festivale dünyanın dört bir yanındaki, akademik potansiyeli yüksek ortaokul (juniors) ve lise (seniors) öğrencileri, her yıl ocak ayında belirlenen tema üzerinden; fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve müzik, tarih ve edebiyat alanlarından katılım sağlıyor. Performanslar takım bilgi yarışması, bireysel bilgi yarışması, münazara ve makale yazma olmak üzere dört ayrı kategoride yapılıyor.

Yarışmanın üç aşamadan oluştuğu, birinci aşamasında bölgesel ilk yarışma, ikinci aşamada uluslararası ve son aşamasında şampiyonlar turnuvası Yale Üniversitesinde gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Öğrenciler Debate (tartışma), Collaborative Writing (işbirlikçi yazma), Scholar’s Bowl ve Scholar’s Challenge kategorilerinde, öğrenciler çalıştıkları konular hakkında sentez yapıp bilgilerini sınama ve ülkelerini temsil etme şansı yakalıyor.

Ülkemizi temsil etmek için öğrenciler destek bekliyor

Avrupa Sınav Koleji WSC takımı, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek amacıyla ortaokuldan 2, liseden 4 takım olmak üzere toplamda 18 öğrenciden oluşuyor. Takım, 2018 yılında bölgesel ilk turnuvada bir üst tura yükselme başarısının yanı sıra; bireysel ve lise seviyesinde 16 gümüş, 12 altın madalya ile 1 takım ve 1 birincilik kupası kazandı. Barselona ya da Kuala Lumpur’da düzenlenecek yarışmaya daha donanımlı girerek başarılarını arttırmayı hedefleyen takım, bu konuda kurumların sponsorlukları ile sağlayacağı desteğini bekliyor.