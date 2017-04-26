Ümit Boyner üniversiteli gençlerle buluştu

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kastamonu İnci Kız Öğrenci Yurdu’nun davetlisi olarak Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 4'üncü İnci Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 'İş Hayatında Başarı ve Girişimcilik' başlıklı bir konuşma yapan Ümit Boyner girişimciliğe bakışını, kişisel deneyimlerini ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“Bilgiyi doğru yöneten başarılı olur”

Konuşmasına bilginin ve sürekli öğrenmenin önemiyle başlayan Boyner, “Bilgi artık her yerde. Dünyanın tüm kitapları, videoları, eğitici materyalleri artık parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kütüphanelerine, en donanımlı eğitmenlerin konuşmalarına, en başarılı kampanya ve proje fikirlerinin sunumlarına erişebiliyorsunuz.” dedi. Günümüzde bilgiyi yönetebilen ve doğru şekilde hayata uygulayanların başarılı olabileceğine değinen Ümit Boyner gençlere; “Artık yaşadığınız yer ve coğrafya da bahane olmaktan çıktı. İster Urfa’da olun ister İstanbul’da ister Kastamonu’da ya da New York’ta.. Bilgiye ulaşım anlamında artık fark etmiyor” dedi. Gençler için bilgiden sonraki en önemli sermayenin ‘karakterleri’ olduğunu vurgulayan Ümit Boyner, “Aileniz çok zengin ya da çok fakir olabilir ancak hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra da ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan, alçakgönüllü, cesur ve tutkulu olmak ve yaş ve konumu ne olursa olsun kendini geliştirmeye çalışmak, asla ‘oldum’ dememek sizi başarıya götürür” diye konuştu.

“Bu coğrafyadan çıkacak yenilikçi fikirler için büyük fırsatlar var”

Boyner, günümüzde pek çok yeni ve farklı mesleğin ortaya çıktığını aktararak “Yeni teknolojiler ve yeni bakış açıları sayesinde yeni fırsatlar doğuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için Kendinize bir konu, ilgilendiğiniz bir alan ya da bir beceri seçip bu konuda uzmanlaşmaya, kendinize bu alanda yatırım yapmaya çalışın. Örneğin seçtiğiniz fotoğrafçılık, tarım, ahşap işçiliği, belgesel filmcilik ya da metin yazmak olabilir... Bununla ilgili denemeler yapıp, iyi örnekleri inceleyip, online eğitimler alıp donanımınızı artırın. Bu coğrafyadan çıkacak yenilikçi, teknolojiyi kullanan uygulamaların dünyaya açılması için büyük fırsatlar var. Neden bu alanlarda sizler liderlik yapmayasınız?” şeklinde konuştu.

"Gelişmiş toplum olmanın yolu ‘Girişimcilik’"

Konuşmasında girişimcinin bir işi, bir girişimi organize eden, yöneten ve o işin risklerini bilip üstlenen kimse olduğunu vurgulayan Ümit Boyner “Girişimcilik olgusunun geliştiği toplumlar daha ileri ve daha müreffeh toplumlar olurlar. Sizin gibi genç ve dinamik insanların girişimcilik yönünü kuvvetlendirip teşvik ederek daha çok istihdam, daha çok iş ve üretim yapmamız mümkün. Sadece kendiniz için değil, çevreniz için de fayda sağlayacak iş fikirlerine imza atabilirsiniz” dedi.

“En önemlisi iyi insan olmak”

Ümit Boyner sözlerini tamamlarken gençlere verebileceği en önemli tavsiyenin 'iyi insan olmaya çalışmak' olduğunu belirtti. Boyner “Kendiniz için, aileniz için, arkadaşlarınız için, çevreniz için, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için “iyi insan” olmak, “iyi niyetli” olmak çok çok önemli. Buna eklemeniz gereken gayretli, bilgili ve farkında olmak” şeklinde konuştu. Ümit Boyner sözlerini “Başarı aslında hepimiz için farklı tanımlar içerir. Bazen sadece birilerinin siz varsınız diye mutlu olması da bir başarıdır.

İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin. Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla, iyilikle, iyi işler yapmaya inanın. İşimizi akılla, bilimle, vicdanla ve iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atıyoruz.” diyerek tamamladı. Konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Ümit Boyner Kastamonu Üniversitesi içinde yer alan Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni de ziyaret etti.

