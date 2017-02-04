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Ümit Davala: Çeyrek finale kalmak istiyorduk

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala, “Çeyrek finale kalmak istiyorduk. Ancak 4 gol yedik ve elendik” dedi.

Ümit Davala: Çeyrek finale kalmak istiyorduk

04 Şubat 2017 16:50
Ümit Davala: Çeyrek finale kalmak istiyorduk - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. 4-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktör Ümit Davala, şunları söyledi:
“Çeyrek finale kalmak istiyorduk. 4 tane gol yedik. Bugün atamayana atanlar durumu vardı. Girdiğimiz pozisyonlardan sonra gol yedik. Birçok pozisyona girdik ve fırsat yakaladık. Durum 1-0 iken bile beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduk. Futbolda bunlar var. Bizim için lig daha önemli. Ligin dibinden kurtulmaya çalışacağız. Zaman zaman çok iyi işler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Her zaman arkasındayız. Artık kupayı unutup sadece lige dönmek istiyoruz.”
 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

Etiketler: ümit davala


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